Juan Carlos Ferrero, entrenador del año en la ATP, sobre la temporada de Alcaraz: "Este torneo fue una luz..."

El técnico alicantino y Samuel López han sido elegidos como mejores entrenadores de 2025 en la ATP.

Carlos Alcaraz levanta el trofeo de Roland Garros 2025 con su equipo al completoEuropa Press

Juan Carlos Ferrero y Samuel López han sido seleccionados como entrenadores del año en la ATP tras la espectacular temporada de su pupilo Carlos Alcaraz, quien ganó ocho títulos ATP, de los cuales dos fueron Grand Slams (Roland Garros y US Open) y tres Masters 1.000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati).

"Ganar en Montecarlo le ayudó muchísimo, fue una luz que abrió las puertas a ganar confianza"

Juan Carlos Ferrero

El propio Juan Carlos, en declaraciones a la ATP, dio la clave de lo que fue la gran temporada de su pupilo y dónde tuvo lugar esa transformación: "Ganar en Montecarlo, sin jugar del todo bien, pero teniendo una actitud de diez le ayudó muchísimo a encarar con más claridad el resto de la temporada. A partir de ahí llegaron muchas finales, resultados increíbles como en los Grand Slam... Pero Montecarlo fue una luz que abrió las puertas a ganar esa confianza que necesitaba y, a partir de ahí, pudo encadenar unos resultados impresionantes", dijo el alicantino tras reconocer que las tempraneras derrotas en Indian Wells y Miami también fueron un punto de inflexión: "Fue un momento complicado, no por encajar la derrota sino por el cómo. Se fue un poco tocado del torneo y a la vuelta tuvimos una charla. En muchas ocasiones vamos hablando con él...".

"Carlos expresa más lo que siente, y eso le ha ayudado"

Es más, el Masters 1.000 monegasco ayudó al de El Palmar en más aspectos: "A partir de Montecarlo fue comunicando mucho más cómo se sentía y le ha ayudado mucho expresarse más", dice Ferrero.

Esta vez el premio lo han recibido dos entrenadores, que aunque ambos forman parte del equipo de Carlitos, cada uno aporta algo diferente al murciano. Juan Carlos, por su parte, ha moldeado, entrenado y forjado a un jugador con el que lleva cerca de una década, pero en el caso de Samu su vigencia en el entorno de Carlitos es menor: "Quizás yo he aportado frescura, porque Juan Carlos lleva siete años con él y yo llego nuevo... hemos insistido mucho en que hubiese alegría a la hora de trabajar".

Samu López: "Tal vez yo haya aportado más frescura"

"El objetivo es que Carlos trabaje al 100% y saque el talento que tiene dentro. Lo hacemos con trabajo y disciplina, pero a la vez con alegría y felicidad. En ese aspecto, yo tal vez soy un poco más estricto y serio en ese sentido... Y Samuel es más abierto y bromista, pero a la vez con esa seriedad que se necesita a la hora de trabajar", sentenció Ferrero, exnúmero 1 y ganador de Roland Garros.

Segundo premio para Ferrero

En 2024 fue Michael Russell, entrenador de Fritz, el ganador; mientras que en 2022 se lo llevaron los dos técnicos de Sinner (Darren Cahill y Simone Vagnozzi). En 2022 Juan Carlos Ferrero recibió el galardón por primera vez en el que fue el año de explosión de Alcaraz.

El jugador de 22 años ya reconoció hace días que su gran objetivo de 2026 llegará a principio de año, donde intentará conquistar el Open de Australia, único major que todavía no luce en su espectacular palmarés. De conseguirlo se convertiría además en el tenista más joven de siempre en hacerlo, superando a su ídolo Rafa Nadal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

