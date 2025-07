Pedro Martínez, el tenista con cuenta en OnlyFans, firma una victoria en Wimbledon cuatro años después

Wimbledon 2025 sigue dejando algunas historias curiosas, como la protagonizada por el español Pedro Martínez, número 52 de la ATP, y que venció al británico George Loffhagen (2-6, 6-2, 6-4 y 6-2) en la primera ronda. El tenista de Alzira firma su primera victoria en el grand slam británico desde 2021, una edición en la que alcanzó la tercera ronda, en la que cedió ante el chileno Garín.

El tenista valenciano celebró su victoria de este martes haciendo el gesto de beberse una taza de té, un gesto que ha popularizado Ilia Topuria tras cada una de sus victorias en la UFC. "Mi fisio hace 'jiujitsu', hemos estado viendo su combate y he hecho lo mismo que él", explicó Pedro Martínez.

"Creo que es un deporte que es durísimo. Creía que el tenis era duro hasta que empecé a seguirlo un poco más. A mí personalmente me gusta, porque veo todo lo que hay detrás, no solo cuando salen a pelear, y es algo que lleva mucha preparación, es muy duro y lo llevan todo al dedillo. A mí que me gusta mucho el deporte, no solo el tenis, empaparme de esa gente, me gusta", indicó el tenista español sobre la UFC y las artes marciales mixtas.

El tenista valenciano fue noticia hace unos días cuando anunció que empezaría a colaborar con la plataforma 'Onlyfans' y subiría contenido exclusivo a ella.

"Me he abierto una cuenta donde la gente va a poder seguir contenido deportivo que no pueden ver en ningún otro sitio. El objetivo es acercarlo al público que quiera seguirme", explicó Martínez, que no es el único en haberse unido a esta plataforma, ya que otros como Nick Kyrgios y Alexandre Muller ya lo hicieron en el pasado.

La suscripción es gratuita e incluye acceso a fotos y vídeos del tenista, que comenzó a colaborar con esta marca en mayo. Martínez podría clasificarse por segunda vez en su carrera a la tercera ronda de Wimbledon, para lo que tendrá que superar este jueves al argentino Mariano Navone.

