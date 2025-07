Zverev, tras su derrota en Wimbledon: "A veces me siento muy solo ahí afuera. Lucho mentalmente..."

Alexander Zverev hizo saltar las alarmas en la rueda de prensa en el All England Club tras su derrota en primera ronda ante el francés Arthur Rinderknech, número 72 del mundo. El tenista de Hamburgo admitió los problemas mentales con los que lleva lidiando desde hace meses y que van más allá de una pista de tenis.

"Es gracioso, a veces me siento muy solo ahí afuera. Lucho mentalmente. He estado diciendo eso desde después del Abierto de Australia. Sí, simplemente no sé. Estoy tratando de encontrar maneras, intentando encontrar formas de salir de este agujero. Pero sigo encontrándome de vuelta en él de alguna manera. Sí, no sé. Me siento, en términos generales, bastante solo en la vida en este momento, lo cual es un sentimiento que no es muy agradable", admitió Alexander Zverev.

"No es una sensación en una cancha de tenis, es solo una sensación de vida en general. Como dije, nunca me había sentido así antes. No sé. Es difícil encontrar alegría fuera de la cancha de tenis para mí en este momento. No es una excusa ni nada por el estilo. Creo que Arthur (Rinderknech) merecía ganar hoy. No es nada de eso. Es algo que he sentido durante los últimos meses", reconoció el tenista de Hamburgo.

"No creo que el tenis sea el problema ahora mismo"

Alexander Zverev asegura que ha atravesado por "muchas dificultades" en su vida, dejando claro que el tenis es algo secundario ahora mismo.

"He pasado muchas dificultades. Muchos malos momentos con la prensa, en la vida en general. Nunca me he sentido tan vacío. Sin alegría en lo que hago. No es algo relacionado con el tenis, sólo que no encuentro alegría fuera del tenis tampoco. He perdido en la primera ronda, pero no creo que el tenis sea el problema ahora mismo. Es otra cosa que tengo que solucionar. Es difícil hablar de ello porque no tengo respuesta. Tengo un mes por delante hasta Canadá, veremos qué pasa hasta entonces, pero algo en mí tiene que cambiar y no es algo necesariamente en la pista de tenis", explicó Zverev.

El actual número 3 de la ATP admitió que no descarta someterse a terapía para trata de solucionar estos problemas mentales.

"Sí, quizás. Quizás por primera vez en mi vida probablemente lo necesite. He pasado por muchas dificultades. He pasado por muchas dificultades en los medios. He pasado por muchas dificultades en la vida en general. Nunca me he sentido tan vacío antes. Simplemente careciendo de alegría, simplemente careciendo de alegría en todo lo que hago. No se trata necesariamente del tenis. También me falta alegría fuera del tenis. Incluso cuando estoy ganando, sabes, incluso cuando gano como en Stuttgart o Halle, no es necesariamente una sensación que solía tener en la que estaba feliz, en las nubes, sentía motivación para seguir adelante. Simplemente no está ahí en este momento para mí", concluyó el jugador alemán.

Djokovic se salva de la quema y ya está en segunda ronda

El serbio Novak Djokovic evitó este martes unirse a la lista de favoritos (Rune, Musetti, Medvedev, Tsitsipas, Bublik, Zverev...) que se han despedido de Wimbledon en la primera ronda y superó en cuarto sets (6-1, 6-7 (7), 6-2 y 6-2) al francés Alexandre Muller.

El de Belgrado, que pidió atención médica en dos ocasiones, se complicó la existencia ante el número 41 del ránking en un encuentro que parecía tener controlado tras llevarse el primer set en un visto y no visto y disponer de una barbaridad de puntos de rotura y de set en el segundo.

Djokovic desperdició los once puntos de 'break' que tuvo en el segundo parcial y perdió seis puntos de set, cuatro con 4-5 y dos más en el 'tie break', dando vida a Muller que se creyó durante unos minutos que podía llevarse por delante al siete veces campeón del torneo.

"Es bueno acabar hoy (martes), gracias a todos por quedaros hasta tan tarde y gracias por el apoyo. Es bonito estar de vuelta en Wimbledon, es lo primero que tengo que decir. Este torneo siempre significa mucho para mí. Siempre disfruto de esta pista, excepto quizás en el segundo set", indicó el ganador de 24 granbd slam.

"Sobre lo que me ha pasado, no sé si es un problema estomacal o qué. Los doctores me dieron unas píldoras milagrosas y he podido acabar el partido bien. Sabía que me pasaba algo en el estómago", apuntó Djokovic.

