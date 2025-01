Nick Kyrgios y su último dardo a Sinner: "Confío mucho en mí y nunca me metería ninguna sustancia en mi sistema"

A horas del comienzo del Open de Australia, primer grand slam del 2025, Nick Kyrgios no dejó pasar la ocasión de volver a lanzar un dardo a Jannik Sinner a raíz de su doble positivo en Indian Wells, un positivo que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) dejó sin castigo al concluir que se trató de una contaminación no intencionada en un masaje.

Esa conclusión de la ITIA nunca ha sido compartida por Nick Kyrgios, quien se mostró muy crítico con esa decisión y aseguró que Sinner debía ser sancionado por dos años. Ahora, el australiano ha vuelto a hablar sobre el asunto, aunque siendo algo más sutil que entonces.

"Este tema nunca ha sido un problema en toda mi carrera. He estado en el circuito más de diez años. En lo que a mí me respeta, no estoy en absoluto preocupado porque sé que estoy al tanto de lo que sucede en mi equipo. Confío mucho en mí y nunca me metería ninguna sustancia en mi sistema", indicó Kyrgios, dejando claro que nunca dejaría que de forma accidental una sustancia dopante se introdujera en su cuerpo.

El australiano debutará ante Jacob Fearnley en lo que será su regreso al primer Grand Slam del año tras su baja en 2024 por lesión. Kyrgios ya fue noticia hace unos días cuando comentó una publicación en Instagram de Cruz Hewitt, hijo del exnúmero uno Lleyton Hewitt, en la que se encontraba con Sinner tras compartir sesión de entrenamiento el pasado sábado.

"Te quiero Cruz pero esto es salvaje, pensaba que éramos colegas", comentó el australiano a la publicación de su compatriota.

Sinner pasa de Kyrgios: "No hice nada malo"

Jannik Sinner, actual campeón del Open de Australia, no quiso contestar al tenista de Canberra y subrayó que "no hice nada malo"

"No quiero responder a Kyrgios ni a otros. Creo que lo más importante es tener a mi gente alrededor para contrastar a esta otra gente porque ellos saben exactamente lo que pasó. No hice nada malo. No me afecta el ruido de fuera", afirmó el número 1 del mundo en la sala de prensa del Melbourne Park.

El de San Candido comenzará la defensa de su corona el próximo lunes ante el chileno Nicolás Jarry.

