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Los objetivos de Carlos Alcaraz hasta finales de año: Shanghái, París, Nitto ATP Finals y la Copa Davis

El murciano, tras conquistar Tokio, busca cerrar una temporada atípica logrando ganar en cuatro escenarios donde nunca lo ha hecho.

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Jiri Lehecka en la final de Tokio

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Jiri Lehecka en la final de Tokio Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Carlos Alcaraz afronta con optimismo los dos últimos meses de la temporada, una parte del año que siempre le ha costado al llegar muy castigado física y mentalmente, pero que este años afronta más descansado por haber estado lesionado más de cuatro meses -entre abril y agosto-. La realidad es que el tenista murciano se ha perdido la parte clave de la temporada por una lesión en la muñeca derecha, una lesión que le ha hecho perderse los torneos de Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon y Cincinnati.

Pero el pupilo de Samu López ha confirmado esta última semana en Tokio estar de vuelta y conquistó por segunda vez el ATP500 de Tokio para certificar que puede optar a todo en las cuarto citas que le restan hasta finales de año: Masters de Shanghái, Rolex Paris Masters, ATP Finals y las finales de la Copa Davis. Sin tiempo para el descanso tras superar en la final de Tokio a Jiri Lehecka, el murciano ha puesto ya rumbo a Shanghái, donde buscará sumar uno de los Masters 1.000 que aún no descansan en su vitrina. El año pasado no estuvo en el penúltimo ATP1000 de la temporada, un torneo que se jugará del 7 al 18 de octubre.

Tras su paso por Shanghái, Alcaraz volará a Riad para la disputa del Six Kings Slam, la millonaria exhibición que organiza Arabia Saudí. Acto seguido, el murciano aterrizará en París para la disputa del Rolex Paris Masters, último Masters 1.000 de la temporada (del 2 al 8 de noviembre). El año pasado perdió en su estreno ante Cameron Norrie y este año, con la baja de Jannik Sinner hasta 2027, está ante una ocasión de oro para levantar el título en la pista indoor de La Défense Arena.

La traca final de la temporada se jugará en tierra italianas. Primero las Nitto ATP Finals, antigua Copa de Maestros, del 15 al 22 de noviembre en Turín. El año pasado perdió en la final ante Jannik Sinner, por lo que el gran objetivo del tenista murciano será conquistar por primera vez el torneo que reúne a las ocho primeras raquetas del ranking.

Por último, la temporada se cerrará en Bolonia con la disputa de las Finales de la Copa Davis (del 23 al 29 de noviembre). Alcaraz no esconde que uno de sus grandes objetivos es lograr su primera Ensaladera con España.

"Tengo muchas ganas de que llegue, estoy muy motivado para lo que está por venir. Shanghái, París, las Finales, la Copa Davis... Son torneos que me gustaría ganar algún día. Este año vengo con mucho entusiasmo, vengo preparado, y ya veremos, porque son torneos muy importantes", indico este martes Alcaraz tras ganar el título en Tokio.

Ranking de la ATP: Zverev acabará 2026 como número 1

La baja anunciada por Jannik Sinner hasta 2027 ha despejado el camino para que Alexander Zverev termine la temporada en lo más alto del ranking. El de San Cándido perderá 3.050 puntos hasta finales de año, al no defender el título en Viena, París y Turín, por lo que finalizará esta temporada con 7.950 puntos.

Alexander Zverev, con 9.720 puntos, será número 1 antes de finales del año, la única pregunta es saber cuándo. El campeón de Roland Garros y el US Open solo defiende 980 puntos t terminará por primera vez en su carrera en el primer puesto del ranking.

Carlos Alcaraz es ahora mismo tercero en el ranking de la ATP, con 5.560 puntos. El murciano defiende 1.010 puntos hasta final de temporada y está ante la ocasión de reducir la distancia con Zverev y Sinner, de cara a un comienzo de 2027 en el que deberá defender 2.000 puntos como actual campeón del Open de Australia y otros 500 puntos como campeón en Doha.

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