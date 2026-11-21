El fin de semana comienza con tiempo inestable en buena parte de España. El paso de varios frentes atlánticos dejará este sábado lluvias abundantes en el noroeste peninsular, especialmente en Galicia, además de viento fuerte y temporal marítimo en algunos tramos de su costa.

Las precipitaciones se extenderán, con menor intensidad, a otras zonas del norte, el oeste y el centro de la Península. En cambio, el área mediterránea, Baleares y buena parte del sur quedarán relativamente al margen. El domingo llegará una mejoría, con menos lluvias y más claros, aunque las temperaturas bajarán y podrán registrarse heladas en algunas zonas del interior y de montaña.

Sábado: lluvias abundantes en Galicia y fuertes rachas de viento

Galicia será una de las comunidades más afectadas por los frentes. Según los avisos meteorológicos, en distintas zonas podrían acumularse más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las precipitaciones más intensas y persistentes se esperan en el oeste y el sur de la comunidad, donde los suelos ya han recibido abundante lluvia durante los últimos días.

También lloverá en el noroeste de Castilla y León. Las precipitaciones podrán alcanzar otras áreas del Cantábrico, Extremadura y el centro peninsular, aunque, en general, serán menos abundantes que en Galicia.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. En algunos puntos de la comunidad gallega se prevén rachas de entre 70 y 80 km/h, que podrían superar este último valor en zonas expuestas. En la costa persistirán las malas condiciones marítimas, con viento intenso y fuerte oleaje. Las rachas también podrán ser importantes en áreas de montaña del norte y del este peninsular.

La nieve quedará restringida principalmente a zonas de alta montaña, con una cota que tenderá a situarse por encima de los 2.000 metros. Las temperaturas, por su parte, subirán en el sur: Murcia podría alcanzar los 25 grados, un valor suave para esta época del año.

Domingo: menos lluvia y ambiente más frío

Tras el paso de los frentes, el domingo será una jornada más estable en buena parte del país. Las lluvias perderán intensidad y se abrirán claros, especialmente en el centro, el sur y el área mediterránea.

Todavía podrán registrarse algunas precipitaciones en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, sobre todo durante las primeras horas, pero la tendencia general será hacia una mejoría a medida que avance el día.

El cambio más notable estará en las temperaturas, que descenderán en amplias zonas. La noche del domingo y la madrugada siguiente serán más frías, con posibilidad de heladas en puntos del interior y de montaña.