Carlos Alcaraz se ha sometido a una resonancia magnética este jueves en Turín y, pese a que aún se desconoce el resultado de esa prueba médica, el diario Marca y la Cadena Cope han informado que el tenista murciano ha decidido seguir disputando las ATP Finals y saltar a la pista este viernes para medirse a Flavio Cobolli. El pupilo de Samu López está clasificado para las semifinales como primero del Grupo Ivan Lendl -tras ganar a Tiafoe y Medvedev- y el sábado se mediría a Ben Shelton o Arthur Fils.

"El murciano, después de pasar pruebas médicas este jueves en el Instituto de Medicina Deportiva de Turín, se ha convencido de saltar a la pista este viernes a disputar el último partido de la fase de grupos con Flavio Cobolli", informa Joan Solana en el diario Marca.

El resultado de la resonancia magnética aún se desconoce oficialmente, pero el citado diario deportivo explica que dicha prueba médica ha mostrado que Alcaraz puede seguir compitiendo. La precaución será máxima y, como explica Marca, el campeón de siete grand slam irá valorando con su equipo día a día y después de cada partido la evolución de esas molestias físicas que aparecieron en la pierna izquierda del campeón español en el duelo del pasado martes ante Daniil Medvedev.

El periodista Ángel García también informa en la Cadena Cope que las pruebas médicas a las que se ha sometido el murciano en Turín "han determinado que no sufre una lesión en el isquio izquierdo" y podrá seguir compitiendo en las ATP Finals.

El tenista español, actual número 3 del mundo, suspendió hoy jueves su entrenamiento matutino para someterse a una resonancia magnética para evaluar las molestias que arrastra en el isquiotibial izquierdo. La decisión llega a solo un día de su último partido de la fase de grupos frente al italiano Flavio Cobolli y con su clasificación para las semifinales ya asegurada matemáticamente.

Alcaraz tenía previsto entrenarse a las 13:00 horas con la joven promesa brasileña Guto Miguel en una de las pistas situadas en la zona de aficionados del Inalpi Arena. Sin embargo, la organización retiró la sesión de la programación apenas un minuto antes de su comienzo, cuando numerosos espectadores ya esperaban la aparición del murciano.

Alcaraz se somete a una resonancia

Aproximadamente una hora antes de la sesión prevista, el español acudió al Instituto de Medicina del Deporte de Turín, situado en el Estadio Olímpico Grande Torino, para someterse a una resonancia magnética.

El murciano había mostrado un gran nivel en sus dos primeros compromisos del torneo de maestros. En su debut se impuso con autoridad al estadounidense Frances Tiafoe por un doble 6-2, mientras que en su segundo encuentro derrotó al ruso Daniil Medvedev por 6-2 y 6-4.

Precisamente durante el partido frente al ruso aparecieron las primeras señales de preocupación. Alcaraz solicitó una pausa médica por molestias en los isquiotibiales, aunque posteriormente restó importancia al problema y aseguró que no le preocupaba demasiado.

La Copa Davis, también pendiente

La preocupación no se limita a las Finales ATP. El murciano también tiene previsto participar la próxima semana en la Copa Davis, que se disputará en Bolonia (Italia), por lo que cualquier lesión de mayor alcance podría comprometer su presencia con la selección española.

Alcaraz había llegado a Turín como uno de los principales candidatos al título, junto al alemán Alexander Zverev, después de una temporada en la que ha vuelto a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel.