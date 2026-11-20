Carlos Alcaraz logró este viernes su tercera victoria en las ATP Finals 2026 tras destrozar a Flavio Cobolli en dos sets (6-4 y 6-1) y 65 minutos. Con protección en el isquiotibial de su pierna izquierda y un estabilizador rotuliano en su rodilla derecha, el mago de Murcia ofreció otro clinic de tenis en Turín, conectando 29 winners por 14 errores no forzados y sin ceder una sola ocasión de break a su rival. Y todo con su movilidad visiblemente reducida por las molestias físicas que sufre en el isquio de la pierna izquierda, ver para creer.

El campeón de siete grand slam terminó el partido ante Cobolli con una puntuación de 9,5, una barbaridad para un tenista que ayer mismo estaba sometiéndose a una resonancia magnética por un problema en su pierna izquierda. Pese a la contundencia del resultado, Alcaraz es consciente de que este sábado le espera un partido mucho más serio ante Ben Shelton en las semifinales de las ATP Finals.

"Es importante para mí recuperarme y estar listo para mañana"

"Para mí fue un partido difícil, por ver cómo iba a sentirme por la pista y jugar contra Flavio no es fácil. Es un gran jugador, un amigo y también una gran persona. Intenté jugar lo más agresivo que pude, sintiendo bien la bola, no moviéndome demasiado. Me he sentido con más confianza tras cada partido y me siento orgulloso. Es importante para mí recuperarme y estar listo para mañana", admitió el murciano.

"He intentado jugar de la forma más agresiva posible, golpeando la pelota tan fuerte como podía e intentando moverme lo menos posible", reconoció Alcaraz.

Carlos Alcaraz suma su duodécima victoria consecutiva en pista rápida bajo techo, por el camino ha conquistado Viena, París y se ha metido en las semifinales de las ATP Finals con tres victorias en tres partidos (Tiafoe, Medvedev y Cobolli). Al pupilo de Samu López le quedan dos partidos para coronarse como maestro por primera vez en su carrera, el año pasado lo rozó pero Sinner lo impidió en la gran final.

"Estoy bastante seguro de que mañana me sentiré aún mejor"

Ahora, el murciano se medirá este sábado a Ben Shelton, reeditando el duelo que se vio en los cuartos de final del US Open y en la final del Rolex Paris Masters. En Nueva York, con Carlitos recién salido de su lesión en la muñeca derecha, imperó el estadounidense en cinco sets (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7)); mientras que en la pista de la Defense se impuso el español en dos mangas (7-6(5) y 7-5). Habrá que ver hasta qué punto afecta esos problemas en el isquiotibial a Alcaraz.

"Ayer fue un día muy importante para mí. Después de la prueba decidimos no entrenar, solo caminar y relajarnos. Intentamos tener cuidado y ser lo más perfectos posible considerando la situación. Hoy fue una prueba importante, intenté no esforzarme demasiado, pero me sentí bien. Ben Shelton es uno de los desafíos más duros en el tenis en este momento", avisó Alcaraz tras su triunfo ante Cobolli.

"Fue uno de esos días en los que sentí la bola increíblemente bien. Intenté moverme lo menos posible, pero en realidad creo que me moví bien. Y estoy bastante seguro de que mañana me sentiré aún mejor", tranquilizó Carlitos en la entrevista como Movistar+ junto a Alex Corretja.

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