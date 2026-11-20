Carlos Alcaraz y Ben Shelton vuelven a cruzar sus caminos este sábado 21 de noviembre en las semifinales de las ATP Finals 2026, será su tercer cara a cara del curso tras los cuartos del US Open y la final del Rolex París Masters. Y todo con el morbo de saber que Juan Carlos Ferrero será el entrenador del estadounidense a partir de 2027. El tenista murciano busca por segunda vez en su carrera clasificarse para la final de la antigua Copa Masters, el año pasado ya jugó la final y perdió ante Jannik Sinner.

Solo dos españoles han ganado en la historia el Torneo de Maestros: Manuel Orantes fue el primero en 1976 y Álex Corretja, el segundo y último en 1998. Ya son 28 años sin ver a un tenista español ganando el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada y Alcaraz está a dos pasos de romper esa sequía que va camino de las tres décadas. El mago de El Palmar ha jugado a un nivel excelso en el Inalpi Arena, pero en su segundo partido ante Medvedev sufrió un percance físico en su pierna izquierda que le obligó a realizarse una resonancia magnética y a jugar con una protección en el isquiotibial de su pierna izquierda ante Cobolli este mismo viernes.

"Ayer, después de las pruebas, decidimos no entrenar y descansar. Salimos a dar un paseo, estuvimos tranquilos y recibí tratamiento por la mañana y por la tarde. Esta mañana volví a trabajar con mi fisioterapeuta, tomando muchas precauciones y haciendo, diría, todo lo mejor posible fuera de la pista para estar preparado y llegar en buenas condiciones a este partido", explicó Alcaraz.

"Para mí, el partido de hoy era importante porque también suponía ponerme a prueba. Queríamos comprobar cómo respondía mi cuerpo y cómo me sentía después del tratamiento de ayer y de toda la jornada de descanso. Y me encontré bien", admitió el murciano tras apabullar a Cobolli (6-4 y 6-1).

Pero Alcaraz es consciente de que este sábado le espera una prueba de mucho más nivel ante un Shelton al que ya se ha medido esta temporada en dos ocasiones. El estadounidense superó a Carlitos en los cuartos de final del US Open (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7)), mientras que el murciano se tomó la revancha en la final del Rolex París Masters (7-6(5) y 7-5).

El cara a cara refleja un 4-1 a favor del tenista español cuya única derrota ante Shelton son esos cuartos de final en Nueva York. Alcaraz ganó su duelo más reciente en la pista de La Defense y también imperó en los octavos de final de Roland Garros 2025, la Laver Cup 20224 y los 1/16 de final del Masters de Canadá 2023.

Head to head entre Shelton y Alcaraz

Final Rolex Paris Masters | Carlos Alcaraz def. Ben Shelton (7-6(5) y 7-5)

Cuartos US Open 2026 | Ben Shleton def. Carlos Alcaraz (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7))

Octavos Roland Garros 2025 | Carlos Alcaraz def. Ben Shelton (7-6(8) 6-3 6-4 y 6-4)

Laver Cup 2024 | Carlos Alcaraz def. Ben Shelton (6-4 y 6-4)

Masters Canadá 2023 | Carlos Alcaraz def. Ben Shelton (6-3 y 7-6(3))

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Ben Shelton de las ATP Finals

La semifinal de las ATP Finals entre Carlos Alcaraz se jugará el sábado 21 de noviembre no antes de las 14:30 horas (horario peninsular) en el Inalpi Arena de Turín.

La crónica del partido, el resultado y las reacciones de los protagonistas se podrán consultar en la pagina web de Antena 3 Deportes, con la última hora de las Nitto ATP Finals.