El pasado 31 de octubre un árbitro fue perseguido y agredido en un partido de juveniles en Barcelona. En concreto, la agresión al colegiado ocurrió después una expulsión. Varios jugadores y aficionados persiguieron al árbitro y el agredieron de forma intolerable, recibiendo patadas en el abdomen y el muslo, puñetazos en la cabeza y un golpe con un vapeador.

La Federación Catalana de Fútbol ha impuesto una sanción de 30 partidos para los implicados en la agresión al colegiado. El mismo día de la salvaje agresión, el CD Carmelo publicó un comunicado en su Instagram en el que anunciaba a los jugadores implicados en la agresión al colegiado, a la vez que mostraban su "más absoluto rechazo a los actos incívicos y violentos ocurridos en el día de hoy durante el encuentro de nuestro juvenil A ante la Guineueta".

"Primeramente queremos pedir disculpas, así como comunicar que damos por expulsados a los jugadores implicados en esta vergonzosa acción que se ha llevado a cabo entre algunos jugadores y público", reza el comunicado del CD Carmelo.

"La violencia no tiene cabida ni en nuestras instalaciones ni en nuestro club"

El club catalán recordaba que llevan más de un año trabajando "en un plan de convivencia en las instalaciones deportivas y para nada vamos a tolerar este tipo de acciones".

"Por lo que nos reiteramos: no vamos a permitir ningún tipo de acción y menos acciones violentas con las graves consecuencias que conllevan. La violencia no tiene cabida ni en nuestras instalaciones ni en nuestro club", finalizaba el comunicado.

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