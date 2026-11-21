La Guardia Civil ha detenido a siete personas en una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en la Cañada Real de Madrid. Los detenidos formarían parte de un grupo criminal, presuntamente dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes desde dos parcelas utilizadas como puntos de venta y consumo.

Así comenzó la investigación

La investigación comenzó después de que los agentes detectaran indicios de actividad relacionada con el tráfico de drogas, en un sector de la Cañada Real, próximo a Rivas-Vaciamadrid. En los últimos meses se habían registrado un incremento de las incautaciones des sustancias estupefacientes en la zona, así como una mayor presencia de consumidores en parques y portales de un barrio cercano, una situación que había generado preocupación entre los vecinos.

Las pesquisas permitieron localizar dos parcelas desde las que, supuestamente, operaban un clan familiar. Según la investigación, los compradores se desplazaban hasta estos lugares para comprar droga, y posteriormente consumirla en el entorno de Rivas-Vaciamadrid.

Drogas, armas y una plantación de marihuana

La operación terminó con la entrada y registro de ambas parcelas. Durante las actuaciones, los agentes encontraron diferentes sustancias estupefacientes, además de una plantación de marihuana con cogollos en proceso de secado.

Entre los efectos intervenidos también figuran tres escopetas, 113 décimos de lotería, varios gallos de pelea y un vehículo de alta gama.

Como resultado del dispositivo, siete personas han sido detenidas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Detienen a dos hombres por robar en nueve locales de Valencia

Este mismo fin de semana, la Guardia Civil detenía a dos hombres, de 37 y 40 años, por presuntamente robar en nueve establecimientos comerciales en la comarca valenciana del Camp de Morvedre. Los acusados actuaban principalmente de noche, entraban al local y saqueaban el efectivo de las cajas registradoras con mucha celeridad. En algunos casos tardaban solamente cuatro minutos.

La investigación comenzó el pasado 11 de julio, después de que los agentes tuvieran conocimiento de un robo en un bar de la localidad Quartell. Desde ese momento, los agentes iniciaron un estudio de los casos delictivos similares en esa localidad para esclarecer si tenía relación.