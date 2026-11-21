Las fuerzas militares mexicanas han detenido este viernes a Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', uno de los diez criminales más buscados por el FBI estadounidense, en un operativo desplegado en Guasave, en el estado de Sinaloa. La captura del líder del Cártel de Guasave ha provocado una violenta reacción de miembros de su organización, que han tratado de impedir tanto el arresto como su posterior traslado.

En la operación han participado fuerzas federales mexicanas de élite, desplegadas por tierra y aire, con la colaboración de Estados Unidos para acceder al domicilio donde se encontraba Meza Flores.

La respuesta de los integrantes del grupo criminal ha generado escenas de pánico en distintos puntos de la región, entre ellas en el cercano estadio Kuroda Park, donde se disputaba un partido de béisbol.

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa ha pedido a la población que se mantenga resguardada y evite desplazarse por las zonas afectadas. "Se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades", ha publicado en redes sociales.

Un vecino ha asegurado a la cadena estadounidense CNN que individuos armados han tomado varios hospitales y que se han incendiado establecimientos comerciales, entre ellos ultramarinos y gasolineras.

Bloqueos y quema de vehículos

La detención ha desencadenado una serie de acciones violentas en distintos municipios de Sinaloa. Grupos de sicarios han bloqueado carreteras y quemado camiones de carga en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, en un intento de responder al arresto de su líder.

Las fuentes del Gabinete de Seguridad mexicano citadas por medios del país han señalado que el objetivo de la operación es reducir los índices de violencia en la región y capturar a los principales generadores de inseguridad.

Una recompensa de cinco millones de dólares

Meza Flores, líder de la organización Meza-Flores, cuyo principal centro de operaciones se encuentra en Guasave, tenía una orden de detención en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas en territorio estadounidense.

El Gobierno de Estados Unidos lo había incluido entre sus diez principales objetivos de captura y ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto.

Antes de encabezar su propia organización criminal, Meza Flores trabajó con los hermanos Beltrán Leyva. Tras la caída de este grupo, fundó su propia estructura, con la que llegó a competir contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera.

Actualmente, estaría integrado en el Cártel de Sinaloa, dentro de la facción dirigida por Ismael Zambada, alias 'El Mayito Flaco'.

Las autoridades estadounidenses vinculan a Meza Flores con el tráfico de metanfetaminas, cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos. Su organización mantiene presencia en Sinaloa, Sonora, Durango y Nayarit, y controla distintas rutas de narcotráfico en el norte de Sinaloa.