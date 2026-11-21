El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado a la movilización de sus votantes en el acto central de campaña celebrado este sábado en la Plaza de Toros de Valencia, al que han acudido 12.000 personas, y donde ha pedido no confiarse tras el debate televisivo del jueves y concentrar todos los esfuerzos en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"No basta con la victoria emocional del jueves, vamos a por la victoria electoral del domingo", ha proclamado Feijóo ante una plaza que, según ha destacado, estaba "llena hasta la bandera" y que ha considerado una muestra de las ganas de cambio de los españoles. El dirigente popular ha advertido de que todavía "no hay nada hecho", y ha reclamado a sus simpatizantes que multipliquen sus esfuerzos durante los últimos días de campaña.

"Después de más de una cornada tengo el hambre de un novillero"

Feijóo ha comenzado su intervención agradeciendo la asistencia y recurriendo a una metáfora taurina para expresar su determinación de cara a la cita electoral. "Después de 30 años en el ruedo, después de muchas tardes, de más de una cornada, tengo el hambre de un novillero. Vamos a ganar y vamos a cambiar nuestro país", ha asegurado.

Buena parte de su discurso ha estado centrada en el cara a cara del pasado jueves con Pedro Sánchez, sobre el que ha asegurado que sintió el respaldo de millones de españoles antes de entrar en el plató. Feijóo ha explicado que recordó los mensajes y las llamadas recibidas, así como las conversaciones mantenidas con ciudadanos durante los días anteriores.

"Sentí a millones de personas detrás y lo último que pensé antes de entrar fue en esas personas", ha afirmado. Entre ellas, ha mencionado a los autónomos "hasta el carajo de pagar impuestos", a las familias que no pueden afrontar el coste de la calefacción y el alquiler, a los jóvenes que no ven "posible acceder a una vivienda en propiedad" y a los ciudadanos de Ceuta y Valencia, que, a su juicio, se han sentido abandonados.

Feijóo en la plaza de Toros de Valencia | EFE

"El jueves se enfrentó la mentira y la verdad"

Sobre el resultado del debate televisivo, Feijóo ha evitado atribuirse directamente la victoria, aunque ha definido el enfrentamiento como una confrontación entre dos modelos políticos y dos maneras de entender la vida. "El jueves no se enfrentaron dos personas, sino dos maneras de entender la vida. Se enfrentó la mentira y la verdad, la corrupción y la honestidad, la incompetencia y la gestión, los silencios y las respuestas, el yo y el nosotros", ha señalado.

El presidente del PP ha considerado que el debate supuso una "gran victoria emocional" para quienes, según sus palabras, llevan años sintiéndose abandonados, robados y humillados. Sin embargo, ha insistido en que esa sensación no debe traducirse en relajación electoral.

"Los españoles merecíamos una alegría, pero no nos precipitemos porque no hay nada que celebrar", ha advertido. En este sentido, ha pedido a sus seguidores que "no se fíen" de las encuestas ni del ambiente favorable que perciben y ha asegurado que sus adversarios políticos son "capaces de todo y heridos son todavía más peligrosos".

Llamamiento a movilizar el voto hasta el 29-N

Con la mirada puesta en la jornada electoral, Feijóo ha recurrido de nuevo al lenguaje taurino para recordar que el resultado no se decide hasta el final. "En esta plaza se sabe muy bien que con el paseíllo no se gana nada, las orejas se cortan al final", ha afirmado.

Por ello, ha pedido a los asistentes que convenzan a su entorno para acudir a las urnas, especialmente a quienes todavía dudan o a antiguos votantes socialistas que, según ha apuntado, sienten ahora vergüenza de su decisión. "Quedan ocho días y cada uno de vosotros tiene que multiplicarse por diez", ha reclamado, antes de insistir en que los populares deben llegar al día de las elecciones trabajando y "no celebrando anticipadamente" una victoria.

El líder del PP también ha asegurado que lleva trabajando desde el 5 de octubre y ha subrayado la importancia de los últimos días de campaña, especialmente el jueves, el viernes, el sábado y la propia jornada de votación.

Finalmente, Feijóo ha defendido que su fortaleza durante el debate estuvo en pensar en los españoles y no en su propio resultado personal. "A mí lo que me importa es que gane España, porque somos una gran nación", ha concluido, reivindicando la capacidad del país para superar las dificultades, levantarse y reconstruir.

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