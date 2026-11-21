Día para recordar en el Real Madrid. Este sábado 21 de noviembre de 2026, Rafael Nadal ha sido aprobado como nuevo miembro de la Junta Directiva del club madridista. El extenista balear ha recibido una espectacular ovación por parte de sus 'nuevos' compañeros, los socios y, especialmente, de Florentino Pérez, quien le ha colocado justo a su derecha en un gesto de respeto, cariño y cercanía con Nadal.

El honorable socio número 67.778 del Real Madrid ha sido ratificado esta mañana en la Asamblea General del club, donde el ganador de 22 Grand Slams ha recibido una calurosa bienvenida en su primer día como directivo.

"Quisiera trasladarles una petición. Como todos ustedes saben, la Junta Directiva ha propuesto el nombramiento de Rafael Nadal como nuevo miembro de nuestra Junta Directiva. Rafael Nadal es socio de honor del Real Madrid y, por tanto, tiene pleno derecho a estar presente en esta Asamblea como uno más de nuestros socios representantes. Y, como también saben, su nombramiento deberá de ser sometido a la ratificación de ustedes en la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará a continuación", dijo el presidente merengue justo al comienzo de la Asamblea. Nadal se ha convertido este sábado en el 20º miembro de la Junta Directiva que encabeza Florentino Pérez.

Críticas a la prensa

Un día en el que el mandatario blanco ha aprovechado para arremeter contra la prensa: "Este ha sido un año distinto. En mayo convocamos elecciones porque en torno al Madrid había un ambiente muy hostil, se publicaban noticias falsas, decían que había que cambiarlo todo. Lo vivido esos meses, sobre todo por parte de algunos medios de comunicación, era una campaña orquestada para tomar el control del club. La respuesta era devolver la palabra a los socios, no voy a permitir que nadie se sirva del Madrid, el destino del club es de ellos. Lo que no lograron en las urnas no lo van a conseguir en los medios", explicó Florentino en lo que recordó a la famosa rueda de prensa donde convocó elecciones a la presidencia y concretó su ataque a la prensa señalando al periodista de ABC, Rubén Cañizares.

Florentino, que aprobó un presupuesto récord para la próxima temporada de 1.400 millones de euros, volvió al ataque, esta vez contra Tebas y el CSD: "Tebas ha elegido atacar al Madrid, traspasó todos los limites comparando al club con la propaganda de Goebbels. Esto es una ofensa a millones de madridistas, a las víctimas del nacismo y es moralmente repugnante de quien preside la Liga e indigno que no haya dimitido y que la RFEF no le haya invitado a irse como vicepresidente de la Federación. Hemos denunciado a Tebas ante el CSD", admitió el presidente.