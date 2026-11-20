Carlos Alcaraz ha dejado claro que quiere ir "día a día" en las ATP Finals para determinar y valorar como responde su pierna izquierda, con molestias desde el duelo ante Medvedev. Este viernes superó la primera prueba ante Flavio Cobolli, pero el sábado el espera una batalla en las semifinales ante Ben Shelton.

"Antes que nada, quiero ir día a día. Eso es lo primero. Quiero hacer todo lo mejor posible fuera de la pista para estar preparado para mañana. Después del partido de mañana veremos qué ocurre: si gano, jugaré la final; si pierdo, iré a la Copa Davis y seguiré recuperándome", indicó el tenista murciano en rueda de prensa.

El campeón de siete grand slam no quiso precisar cuál es exactamente la dolencia que padece en su pierna izquierda, aunque apuntó que "siempre hay riesgo de hacerse daño".

"Así que, como he dicho, quiero centrarme en el día a día, concentrarme en el partido de mañana y ver cómo me encuentro al despertarme. Después ya veremos cómo responde mi cuerpo durante la próxima semana", explicó el pupilo de Samu López.

Alcaraz sufrió el pasado miércoles molestias en el isquiotibial izquierdo durante su partido ante el ruso Daniil Medvedev, por lo que fue sometido a pruebas médicas el jueves, "un día muy importante" para él.

"Ayer, después de las pruebas, decidimos no entrenar y descansar. Salimos a dar un paseo, estuvimos tranquilos y recibí tratamiento por la mañana y por la tarde. Esta mañana volví a trabajar con mi fisioterapeuta, tomando muchas precauciones y haciendo, diría, todo lo mejor posible fuera de la pista para estar preparado y llegar en buenas condiciones a este partido", explicó el jugador de El Palmar.

"Era un día un poco de incertidumbre, de ver cómo me iba a sentir"

Carlos Alcaraz puso en valor su partido de este viernes ante Flavio Cobolli, al que derrotó en dos sets (6-4 y 6-1) en 65 minutos.

"Para mí, el partido de hoy era importante porque también suponía ponerme a prueba. Queríamos comprobar cómo respondía mi cuerpo y cómo me sentía después del tratamiento de ayer y de toda la jornada de descanso. Y me encontré bien", admitió Alcaraz.

"Hemos intentado no hacer el loco, no ir a las bolas que normalmente voy, no exigirme al máximo físicamente e ir más agresivo de la cuenta, pegar más fuerte de la cuenta. Con estas pistas es un poquito más fácil hacerlo, lo cual hoy había una sensación de que todo lo que hacía, lo hacía bien", recalcó el de El Palmar.

Antes de la rueda de prensa, el campeón español pasó por los micrófonos de Movistar+ y admitió que "hoy era un día un poco de incertidumbre, de ver cómo me iba a sentir".

"Hoy era un día un poco de incertidumbre, de ver cómo me iba a sentir y cómo mi cuerpo había recuperado. No voy a decir que ha recuperado al 100%, no soy un superhumano. Pero me he sentido muy bien. Hemos intentado jugar mucho más agresivo de lo que soy normalmente, intentar pegarle a la bola lo más fuerte posible, al final, con este tipo de pistas que son rápidas ayuda a jugar más agresivo. E intentar moverme lo menos posible. Ha sido un partido que me ha dado mucho feedback a mí y a mi equipo de hasta dónde puedo llegar", señaló Alcaraz ante Alex Corretja.

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