Este sábado, Irán ha mostrado su disposición de rebajar la tensión con Estados Unidos y evitar que el enfrentamiento entre ambos países, termine en una nueva guerra. Como gesto para facilitar las conversaciones, Teherán asegura que podría adelantar la reapertura del estrecho de Ormuz y recuperar la normalidad del tráfico marítimo, en un plazo de apenas unas horas.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha explicado que su país no tiene inconveniente en modificar los tiempos previstos inicialmente para desbloquear esta ruta comercial. Sin embargo, ha insistido en que cualquier decisión dependerá de que Washington responda a favor de las peticiones iraníes.

"Lo importante es que se satisfagan nuestras demandas"

"Si quiere reducir el plazo de dos días a uno, o incluso a dos horas, no tenemos ningún problema; lo importante es que se satisfagan nuestras demandas", ha afirmado el ministro de Exteriores en una entrevista con un medio iraní.

La propuesta de Teherán pasa por resolver primero las cuestiones que considera fundamentales y proceder después a la reapertura del paso marítimo, y al inicio de las conversaciones. Entre sus exigencias se encuentran: el fin de la guerra en Oriente Medio, el final de las restricciones navales estadounidenses, la retirada de las sanciones económicas y la recuperación de los fondos iraníes bloqueados en el extranjero.

La respuesta de Trump

Pese a esta disposición a negociar, las diferencias entre ambos gobiernos siguen siendo importantes. Donald Trump ha rechazado las condiciones planteadas por Irán, y ha dejado entrever que todavía no existe una propuesta que satisfaga las exigencias de Estados Unidos. "Quieren llegar a un acuerdo, pero no quieren llegar a un acuerdo que se aceptable para mí", declaró Trump.

Desde Teherán, Araqchí sostiene que su país está dispuesto a negociar, pero no a aceptar un acuerdo que suponga renunciar a sus intereses estratégicos. El dirigente considera imprescindible que cualquier entendimiento incluya garantías para evitar que la confrontación militar vuelva a repetirse.

El uranio complica las negociaciones

Otro de los grandes obstáculos para alcanzar un acuerdo sigue siendo el programa nuclear iraní. El Gobierno de Teherán mantiene que no permitirá que sus reservas de uranio enriquecido salgan del territorio nacional y reivindica su derecho a decidir el uso de este material.

"La primera es que ese material no saldrá del país y la segunda, que esas reservas se utilizarán de acuerdo con nuestras necesidades, sea cual sea la definición que demos a esas necesidades", fijó.

Una cuestión que resulta especialmente sensible por la existencia de aproximadamente 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, cuyo paradero sigue sin conocerse después de los bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes durante el conflicto de junio de 2025.

Alcanzan dos busques cisterna en el estrecho de Ormuz

Este sábado, dos buques cisterna que pasaban por el estrecho de Ormuz, han sido alcanzados por sendos proyectiles "de origen desconocido", según ha informado la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO), quien ha informado que hasta el momento no se han registrado heridos en estos ataques.