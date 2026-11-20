Antes de mirar a los ojos a la élite mundial del tenis en silla, Martín de la Puente tuvo que entrar quince veces en un quirófano. Diagnosticado en su infancia con el síndrome de Proteus, una enfermedad rara y congénita que provoca un crecimiento excesivo y asimétrico de huesos y tejidos, el tenista gallego vio cómo su niñez quedaba marcada por las intervenciones médicas y la amputación parcial de su pierna izquierda a los ocho años.

"Recuerdo hacer así con la sábana y pensar: '¿Dónde está mi pie?'. Es impactante", rememora De la Puente sobre aquel momento en el que su vida cambió para siempre. Con apenas ocho años, asumir esa realidad supuso un golpe devastador, aunque el entorno familiar evitó cualquier rastro de victimismo: "Cuando había que ir a por el pan, yo iba como podía, o hacer la cama. Mi familia no me sobreprotegió".

"A un niño al que le diagnostican esta enfermedad y le dicen que solo se trata con cirugías, que le digas que va a ser profesional es como si le dicen que le va a tocar la lotería", explica De la Puente. Y va un paso más allá al imaginar qué habría pensado aquel niño vigués de haber conocido su futuro.

"Si al niño al que le han cortado un pie con ocho años le dicen: 'En quince años vas a ser el número dos del mundo', le pregunta nuestro compañero de Antena 3 Deportes. Responde: "Le digo que se vayan a tomar el pelo a otro. Es imposible".

Del hospital a la historia del tenis español

Hoy observa aquel proceso como el motor de su fortaleza mental: "Lo pongo en perspectiva y las 15 cirugías que me han hecho me han ayudado a ser quien soy hoy, me han ayudado a ver el lado positivo de las cosas".

El punto de inflexión llegó al empuñar una raqueta. "Cuando el tenis apareció vi una segunda oportunidad. Me ha dado una vida que yo no sé si hubiese tenido si no hubiese vivido esta discapacidad", confiesa. Lo que empezó como una vía de escape terminó convirtiéndose en una trayectoria sin precedentes en el tenis en silla español.

De la Puente acumula ya tres participaciones en Juegos Paralímpicos: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, donde además conquistó una histórica medalla de bronce en dobles junto a Daniel Caverzaschi en la capital francesa, la primera para España en esta disciplina. En el circuito de Grand Slam, su palmarés brilla con el título de dobles del US Open 2022 y el de Wimbledon 2024, además de haber alcanzado la final individual en el All England Club y el número 3 del ranking mundial individual (llegando también al top 2 en dobles).

"He jugado en Río, en Tokio, en París, en las pistas más bonitas del mundo, y también donde no me ha visto nadie. He jugado en Wimbledon, en el US Open... Gracias, tenis; gracias, deporte paralímpico; gracias, Martín, por haberlo intentado", resume con emoción al echar la vista atrás. Si pudiera hablar con el adolescente que empezaba a despuntar, el mensaje sería claro: "Si me dicen a mí con doce años, a 'Martincito', hablando de su carrera, estaría muy orgulloso de lo que hemos conseguido hasta ahora".

El gen competitivo de Nadal y Alcaraz

Instalado de lleno entre las mejores raquetas del planeta, De la Puente comparte complicidad con los grandes referentes del tenis español, como Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. "El tenis español conmigo ha sido muy cercano. Tanto con Rafa como con Carlos tengo una amistad muy grande, muy buena", asegura.

Con ellos comparte no solo bandera, sino una mentalidad voraz sobre la pista. Para el vigués, la exigencia del deporte de élite no entiende de categorías ni de sillas de ruedas: "Es matar o morir, da igual que estés de pie o en una silla". Esa ambición le lleva a no conformarse pese a codearse con la cima mundial: "Hay veces que parece que si no ganas eres un paquete, y ahora mismo estoy ahí: solo hay dos personas mejores que yo en el ranking. Yo quiero ser el mejor y trabajo para darme las oportunidades para ser el mejor".

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