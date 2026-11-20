La liga española de fútbol camina hace su centenario y sus casi 30.000 partidos se pueden contar de muchas maneras, una de ellas son los cromos. ¿Quién no ha completado algún álbum o al menos lo ha intentado? En Sevilla, Daniel Jiménez, es el hombre más buscado cuando te falta uno para terminar tu colección o deseas tenerlo por cualquier otro motivo.

"Aquí vino un señor de Baleares, Manuel Molina, porque quería su cromo de la temporada 1988-89 que fue la única que jugó en primera, en el Murcia", nos cuenta Daniel.

Hay futbolistas que van a comprar su propio cromo

Para conseguir los cromos, que luego vende, se recorre toda España, desde El Rastro, en Madrid, hasta Barcelona o Galicia, donde haya una oportunidad de encontrar algo único, como le sucedió con el de Javier Clemente, exfutbolista del Athletic de Bilbao y Seleccionador de España: "Su cromo no quería venderlo por menos de 1.700 euros, era una pieza única en nuestro país".

"El cromo de Javier Clemente no lo quería vender por menos 1.700 euros"

Tiene 121.000 referencias, desde la campaña 1972-73, lo que implica todo tipo de vivencias. Futbolistas que han sido luego entrenadores como Jorge Valdano, o los que han pasado del césped a los despachos, es el caso de Luis Rubiales, el expresidente de la RFEF. "Fue jugador y como tal tiene su cromo", nos explica Jiménez, mientras nos lo enseña con la camiseta del Levante.

"El precio del cromo del debut de Messi supera el salario medio de un trabajador"

El valor de cada pieza viene dado básicamente por dos aspectos, la dificultad para conseguirlo y el nombre del protagonista. Un ejemplo que nos pone es Leo Messi, "el precio de su cromo del año 2004, cuando debutó en el Barcelona, supera el salario medio de un trabajador". Es el mundo de los cromos, rectangulares como los campos de futbol, y en cada uno de ellos una historia.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.