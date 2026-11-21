Marc Márquez tendrá que esperar al menos unas horas para proclamarse campeón del mundo de Moto GP por octava vez en su carrera. El catalán se cayó a falta de dos vueltas para el final cuando marchaba tercero y Jorge Martín sexto, lo que le habría valido para asegurarse el título.

El ilerdense de 33 años solo necesitaba sacarle dos puntos a su compatriota (o dos puestos) para asegurarse el campeonato, y cuando lo tenía totalmente controlado se fue al suelo en la vuelta 10 dejando el título totalmente abierto para la carrera del domingo.

Martín, que finalizó quinto, necesita un milagro para llevar el mundial a Valencia con vida. Estas son las combinaciones para que el catalán sea campeón este domingo:

Estas son las combinaciones:

Si Jorge Martín gana: Marc necesita terminar 9.º o mejor.

Si Jorge Martín acaba 2º: Marc necesita terminar 14.º o mejor.

Si Jorge Martín acaba 3º o peor: Marc será campeón independientemente de su posición.

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