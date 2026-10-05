Masters 1.000 Shanghái: Fechas, cuadro principal y rivales de Carlos Alcaraz

El penúltimo Masters 1.000 de la temporada ya está aquí, hablamos del Masters 1.000 Shanghái. Del 7 al 18 de octubre se celebra Rolex Shanghai Masters, con Carlos Alcaraz tratando de conquistar uno de los pocos torneos que faltan en su palmarés. La gran ausencia será la de Jannik Sinner, el italiano sigue siendo baja por sus problemas en la rodilla.

"Por desgracia, este año no podré participar en el Rolex Shanghai Masters como esperaba. Siempre disfruto jugando ante el público de Shanghái y lamento mucho no poder hacerlo la semana que viene", indicó el de San Cándido el pasado sábado.

Carlos Alcaraz será el segundo cabeza de serie del cuadro principal del Masters 1.000 Shanghái, con Alexander Zverev como cabeza de serie número 1 y compartiendo lado con Novak Djokovic, su verdugo en el ATP500 de China el pasado domingo. Por su parte, el tenista murciano debutará ante Juan Manuel Cerúndolo o un jugador de la previa.

Buse, Kopriva, Bergs podría ser los rivales de Alcaraz en una hipotética tercera ronda; en unos hipotéticos octavos de final se podría cruzar con Valentin Vacherot, actual campeón del Rolex Shanghai Masters, o Tommy Paul. Fritz o Medvedev se proyectan como posibles rivales del de El Palmar en unos posibles cuartos de final. En unas hipotéticas semifinales, Alcaraz podría jugar ante Aliassime, Fils o Rafa Jódar.

Carlos Alcaraz solo podría jugar ante Alexander Zverev, Novak Djokovic o Ben Shelton en una posible final.

Alexander Zverev, principal cabeza de serie en Shanghái, debutará ante Wu Yibing o un jugador procedente de la fase previa. El tenista alemán se podría cruzar con Hayls o Blockx en la tercera ronda; y en octavos de final se podría ver las caras con Bublik o Nakashima. En unos hipotéticos cuartos de final, Zverev podría cruzarse con Alex de Minaur, Rublev, Khachanov o Cobolli. En unas hipotéticas semifinales, Alexander Zverev se cruzaría con Shelton, Tiafoe o Djokovic. Un duelo Alcaraz Zverev solo podría darse en la final del Rolex Shanghai Masters

Fechas del Masters 1.000 Shanghái

El Masters 1.000 Shanghái se jugará entre el 7 y el 18 de octubre de 2026 sobre las pistas duras al aire libre del Qizhong Forest Sports City Arena. La última hora del Rolex Shanghai Masters y todos los detalles de los partidos de Carlos Alcaraz y el resto de tenista españoles se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes.

Novak Djokovic es el jugador que más veces (2012, 2013, 2015 y 2018) ha ganado el Rolex Shanghai Masters, por delante de Andy Murray (2010, 2011 y 2016) y Roger Federer (2014 y 2017).