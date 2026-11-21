El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha llamado este sábado a una movilización masiva en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para alcanzar una participación del 75% y conseguir los 176 escaños que otorgan la mayoría absoluta en el Congreso. Durante un acto electoral en Tenerife, ha defendido la necesidad de reforzar el respaldo parlamentario de los socialistas para profundizar en las políticas sociales y evitar lo que ha calificado como una "involución" de la derecha.

"Son dos cifras: 75 y 176", ha proclamado Sánchez, que considera que una mayoría absoluta permitiría avanzar con mayor rapidez en medidas sociales y económicas. "Merecemos gobernar con más fuerza", ha afirmado ante los asistentes al mitin, en el que ha estado acompañado por el secretario general del PSOE de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El líder socialista ha defendido los logros de sus ocho años de Gobierno, entre los que ha destacado el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), la revalorización de las pensiones y el aumento de la financiación destinada a educación y dependencia.

En concreto, ha asegurado que su Ejecutivo ha multiplicado por cinco la financiación del sistema de dependencia, duplicado el presupuesto educativo y aumentado en más de 400.000 las plazas de Formación Profesional.

Sánchez acusa a PP y Vox de representar una "única involución"

El presidente del Gobierno ha endurecido sus críticas contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes ha acusado de compartir un mismo proyecto político."Enfrente no tenemos dos derechas, tenemos una única involución", ha afirmado.

Sánchez ha sostenido que limitar el derecho al aborto, privatizar las pensiones o dejar en manos de la patronal las subidas del salario mínimo supondría un retroceso en derechos sociales.

También ha reivindicado las medidas de vivienda aprobadas por su Ejecutivo y ha defendido prorrogar el impuesto extraordinario a la banca para contribuir a resolver las dificultades de acceso a una vivienda.

"Si la banca es la número uno en beneficios, tiene que ser una de las que contribuya a resolver el problema número uno de los ciudadanos", ha señalado.

El candidato socialista ha terminado apelando a la participación electoral y ha recurrido al ejemplo del papa León XIV, de nacionalidad estadounidense, para insistir en la importancia de acudir a las urnas.

"Si hasta el papa ha votado, ¿cómo no vamos a votar nosotros el próximo 29 de noviembre?", ha planteado.

Sánchez continuará este sábado su agenda electoral en Gran Canaria, en una jornada de campaña marcada también por los actos de Feijóo en Valencia y Abascal en Andalucía y la Comunidad Valenciana.