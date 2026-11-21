El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este sábado en Sevilla que su partido presentará querellas por un presunto delito de desobediencia contra miembros del Gobierno, por las instrucciones relativas a la instalación de urnas separadas en los consulados para los ciudadanos nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.

Durante un acto celebrado en el Muelle de la Sal, en el que ha estado acompañado por el vicepresidente de Vox en la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, y la candidata de la formación por Sevilla al Congreso, Reyes Romero, Abascal ha sostenido que estas instrucciones contravienen una decisión del Tribunal Supremo sobre el derecho al voto de estos ciudadanos.

El líder de Vox ha asegurado que su formación acudirá a los tribunales "de manera inmediata" y ha avanzado que las acciones judiciales se dirigirán contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el responsable del censo electoral y, en caso de que finalmente se instalen las urnas, contra los cónsules correspondientes.

Por otro lado, Abascal ha respondido a las peticiones del PP para concentrar el voto en su partido y ha defendido que los ciudadanos deben elegir libremente su opción. En este sentido, ha cuestionado la utilidad de otorgar mayorías absolutas a los populares si después, según ha reprochado, no cumplen sus compromisos electorales. También ha reclamado a Alberto Núñez Feijóo que aclare con quién "estaría dispuesto a pactar" tras las elecciones del 29 de noviembre.

"Votar a todo lo que represente una alternativa a Pedro Sánchez"

Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de protagonizar una gestión marcada por la corrupción y las mentiras, y ha cuestionado que haya asumido responsabilidades políticas por los distintos casos que afectan a su entorno. "Es útil votar a todo lo que represente una alternativa a Pedro Sánchez y a esta mafia que nos ha gobernado", ha sentenciado.

En materia migratoria, Abascal ha defendido la remigración y ha reclamado que quienes, a su juicio, reciben ayudas sociales sin corresponderles "abandonen España.". También ha lanzado duras críticas contra determinados discursos religiosos contrarios a la igualdad de las mujeres.

Por su parte, Gavira ha pedido movilizar el voto para lograr un cambio político, mientras que Reyes Romero ha denunciado los problemas de seguridad, infraestructuras y narcotráfico que, a su juicio, afectan a Sevilla.

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