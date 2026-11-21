El PP centra su oferta electoral en la regeneración y la normalización democrática si llega al Gobierno, mientras que el PSOE defiende la continuidad y la ampliación de los derechos sociales y personales impulsados en los últimos años. Vox, por su parte, propone recuperar la soberanía nacional y dar prioridad a los españoles frente a lo que considera una pérdida de control del Estado sobre la inmigración, las instituciones y las demandas de los partidos independentistas.

Frente Amplio plantea profundizar en la transformación social iniciada durante esta legislatura, con medidas para poner la economía al servicio de la mayoría trabajadora y ampliar los derechos sociales. Podemos resume sus prioridades en el lema "Paz, casa y trabajo": abaratar el coste de la vida, garantizar el acceso a la vivienda y salarios dignos, y alejar a España de la política de rearme y confrontación militar.

Los partidos de ámbito territorial —entre ellos PNV, EH Bildu, ERC, Junts, BNG y Adelante Andalucía— sitúan las reivindicaciones de sus respectivos territorios en el centro de sus propuestas. Aunque con planteamientos diferentes, sus programas incluyen demandas relacionadas con la financiación, la vivienda, el empleo, la industria y los servicios públicos.

Las propuestas del PP y el PSOE

Para el PP, la regeneración pasa por corregir el deterioro institucional que atribuye a los gobiernos de Pedro Sánchez. Entre sus compromisos figuran la lucha contra la corrupción, la recuperación de los contrapesos democráticos y la revisión de los acuerdos con los partidos independentistas, que los populares consideran concesiones o privilegios territoriales.

El PSOE presenta su proyecto como una continuación de las políticas sociales, laborales y de igualdad desarrolladas durante sus años de gobierno. Defiende nuevas medidas en pensiones, empleo y vivienda, así como la protección de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI. También propone reforzar los servicios públicos y ampliar las ayudas a las familias.