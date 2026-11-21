ELECCIONES
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Sánchez asegura que Feijóo perderá las elecciones generales
El PP ha celebrado este viernes la victoria que, a su juicio, logró el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el 'cara a cara' electoral celebrado este jueves, aunque ha asegurado que no dan por hecho un resultado positivo en las elecciones del próximo 29 de noviemb
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El PP centra su oferta electoral en la regeneración y la normalización democrática si llega al Gobierno, mientras que el PSOE defiende la continuidad y la ampliación de los derechos sociales y personales impulsados en los últimos años. Vox, por su parte, propone recuperar la soberanía nacional y dar prioridad a los españoles frente a lo que considera una pérdida de control del Estado sobre la inmigración, las instituciones y las demandas de los partidos independentistas.
Frente Amplio plantea profundizar en la transformación social iniciada durante esta legislatura, con medidas para poner la economía al servicio de la mayoría trabajadora y ampliar los derechos sociales. Podemos resume sus prioridades en el lema "Paz, casa y trabajo": abaratar el coste de la vida, garantizar el acceso a la vivienda y salarios dignos, y alejar a España de la política de rearme y confrontación militar.
Los partidos de ámbito territorial —entre ellos PNV, EH Bildu, ERC, Junts, BNG y Adelante Andalucía— sitúan las reivindicaciones de sus respectivos territorios en el centro de sus propuestas. Aunque con planteamientos diferentes, sus programas incluyen demandas relacionadas con la financiación, la vivienda, el empleo, la industria y los servicios públicos.
Las propuestas del PP y el PSOE
Para el PP, la regeneración pasa por corregir el deterioro institucional que atribuye a los gobiernos de Pedro Sánchez. Entre sus compromisos figuran la lucha contra la corrupción, la recuperación de los contrapesos democráticos y la revisión de los acuerdos con los partidos independentistas, que los populares consideran concesiones o privilegios territoriales.
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El PSOE presenta su proyecto como una continuación de las políticas sociales, laborales y de igualdad desarrolladas durante sus años de gobierno. Defiende nuevas medidas en pensiones, empleo y vivienda, así como la protección de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI. También propone reforzar los servicios públicos y ampliar las ayudas a las familias.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Vox lanza una campaña para que los jóvenes españoles que viven en el extranjero sepan que España les espera
Vox informó este sábado de que ha lanzado un vídeo de campaña electoral, protagonizado por el portavoz del partido en Vivienda, Carlos Quero, con el que dice a los españoles que residen en el extranjero, en especial a los jóvenes que se vieron obligados a "dejar España por falta de oportunidades", que les esperan "con los brazos abiertos".
El vídeo de la campaña cuenta la historia de españoles que se marcharon "con una maleta y una frase: solo serán un par de años". Antes de irse mandaron "100 currículums y les ofrecieron prácticas", pese a su "carrera, máster, esfuerzo, y formación"
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Geroa Bai critica el "incumplimiento" de gobiernos de PP y PSOE
Geroa Bai ha ha criticado que "los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE han incumplido durante décadas sus responsabilidades en el desarrollo de las infraestructuras estratégicas de Navarra" y ha lamentado que las inversiones "hayan quedado supeditadas a las prioridades y los equilibrios políticos del bipartidismo español".
En un comunicado, el cabeza de lista de la coalición al Congreso, Pablo Azcona, y la candidata al Senado, Mayte Espinosa, han cuestionado la "contradicción de quienes invocan que Navarra es una cuestión de Estado cuando se debate su estatus político e institucional, pero no mantienen esa misma consideración cuando llega el momento de asumir las inversiones que corresponden al Estado en la Comunidad foral".
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Frente Amplio celebra su acto central de campaña con Yolanda Díaz en el escenario
El Frente Amplio celebra este sábado en Barcelona su acto central de campaña, con la vuelta de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a un escenario mitinero pese a su abandono de la política.
La labor de Díaz en Trabajo ha sido siempre reivindicada por el Frente Amplio pese a que ella anunció en febrero que no repetiría como candidata en unas listas electorales, y muy especialmente se le ha defendido en la campaña y desde que el lunes tuvo que retirar por falta de apoyos su candidatura a presidir la Organización Internacional del Trabajo.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Abascal sigue sumando kilómetros a la campaña electoral visitando Sevilla y Alicante
El líder de Vox y candidato de este partido a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, Santiago Abascal, seguirá este sábado sumando kilómetros a la campaña electoral que está realizado por toda España visitando Sevilla y Alicante, dos localidades separadas por unos 600 kilómetros.
En concreto, por la mañana intervendrá en un mitin de campaña a las 12.00 horas en el Muelle de la Sal de Sevilla y, por la tarde, celebrará un acto en el Pabellón Deportivo El Sequet de Alicante a las 20.00 horas.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: españoles en el extranjero pueden votar en urna desde hoy
Los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pueden votar presencialmente a las elecciones generales del 29N en los consulados de España desde este sábado y hasta el próximo 26 de noviembre.
Todos los electores que consten en el registro CERA (más de 2,7 millones) se pueden descargar las papeletas con las candidaturas y votar en urna, hasta el 26 de noviembre, o remitir su voto por correo a la oficina consular no más tarde del día 24 de este mes.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Rufián dice que el acuerdo electoral en la izquierda "seguramente" hubiera sido posible "con más tiempo"
El cabeza de lista de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha afirmado que el acuerdo en la izquierda "seguramente" hubiera "podido pasar" si las formaciones hubiesen tenido "un poquito de tiempo", aunque ha recalcado que lo intentó en Cataluña con Ada Colau, candidata de Frente Amplio, de la que no tiene "ni una mala palabra".
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: ¿Cuánto cobran los miembros de las mesas electorales?
Aquellos que hayan resultado designados como presidentes y vocales de una mesa electoral para estas elecciones generales recibirán este año una dieta de 75 euros, cinco más que en los anteriores comicios generales de 2023, cuando la compensación estaba fijada en 70 euros.
Se trata de una subida que fue aprobada por el Ministerio del Interior mediante la Orden INT/650/2026, de 23 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de junio. La nueva cuantía, que entró en vigor al día siguiente, se aplica a los miembros de las mesas electorales en los procesos regulados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Esta dieta de 75 euros es la misma para el presidente y los dos vocales que conforman cada mesa electoral, aunque sus funciones y responsabilidades durante la jornada son diferentes. La normativa también establece que los miembros de mesa tienen derecho a percibir el importe íntegro, independientemente del tiempo durante el que hayan desempeñado su cargo.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: simulador de escaños
A pocos días del 29 de noviembre 2026, Antena 3 Noticias ofrece un simulador de escaños para que puedas hacer tu pronóstico sobre quién será el ganador de las elecciones generales.
El escrutinio final de estos comicios desvelará cuál es la lista más votada, así como las opciones reales de cada formación a la hora de establecer coaliciones y formar Gobierno.
Haz tu propio pronóstico repartiendo los 350 escaños del Congreso de los Diputados entre las distintas formaciones gracias este simulador electoral desarrollado por 'Demócrata' para Antena 3 Noticias. Además, la herramienta permite guardar nuestro pronóstico, editarlo hasta el mismo día de los comicios y compararlo con el resto de usuarios que han participado.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Sánchez habla sobre el cara a cara con Feijóo
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que el debate cara a cara realizado el pasado jueves con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, transcurrió como él quería.
Así lo expresó en una entrevista en Onda Cero en la que, preguntado por la estrategia que empleó de cara a afrontarlo, respondió que "quería plantear un debate respetuoso" porque los ciudadanos le cuentan por la calle que una de las cosas por las que existe desafección a la política es el "pim, pam, pum".
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Illa pide "respeto" a las instituciones y la "verdad"
El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha pedido este viernes "respeto" a la ciudadanía, a las instituciones y a la "verdad" en esta campaña electoral. Ha asegurado que Navarra y Cataluña van a ser "claves" en estas elecciones y ha llamado a "concentrar el voto" para "frenar a los malos".
Illa ha participado este viernes por la tarde en un acto electoral del PSOE en el Auditorio Baluarte de Pamplona, que ha contado, también, con las intervenciones de la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, y los candidatos al Congreso y el Senado por la Comunidad foral, Elma Saiz y Ángel Moleón.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Sánchez a Canarias, Feijóo a Valencia y Yolanda Díaz reaparece con Colau
Los candidatos afrontan el noveno día de campaña, y último fin de semana antes del 29N, con Pedro Sánchez (PSOE) en Tenerife y Gran Canaria en plena crisis migratoria, Alberto Núñez Feijóo (PP) en Valencia, Santiago Abascal (Vox) en Sevilla y Alicante y Ada Colau (Frente Amplio) en un gran acto de campaña en Barcelona con la exlíder de Sumar Yolanda Díaz.
Sánchez será el que abra la jornada con una entrevista radiofónica y dos actos posteriores de campaña en las islas, que se celebran tras las visitas de Feijóo y Abascal esta semana por la crisis migratoria, mientras que Colau recupera nuevamente la figura de Yolanda Díaz, tras el acto en Madrid sobre vivienda el pasado lunes, pero esta vez para un mitin que busca movilizar el voto
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Sánchez responde a Puigdemont tras llamarle "amoral": "Discrepo"
"Discrepo". Así ha respondido Pedro Sánchez en Julia en la onda a las declaraciones de Carles Puigdemont en 'El Mundo', en las que lo califica de "amoral"
El presidente del Gobierno ha añadido que buscará «votos hasta debajo de las piedras» para formar un Ejecutivo progresista y evitar un gobierno de PP y Vox.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Sánchez anuncia que prorrogará el impuesto a la banca en 2027 para financiar políticas de vivienda
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, anunció este sábado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la prórroga del impuesto a la banca, que decaía a finales de diciembre, y lo recaudado irá destinado a políticas de vivienda.
Así lo anunció Sánchez en una entrevista en Onda Cero en la que explicó que este impuesto decaía a finales de este año y su intención es prorrogarlo el martes, al menos, un año más. El líder del PSOE espera con esta medida recaudar unos 1.400 millones de euros que irán destinados a políticas de vivienda.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Sánchez defiende que la amnistía y los indultos buscaban "recuperar la convivencia en Cataluña"
Preguntado en Julia en la onda por la entrevista de Carles Puigdemont publicada en 'El Mundo', Pedro Sánchez ha defendido que las medidas adoptadas por su Gobierno respecto al procés no respondían a los intereses de sus dirigentes. Según ha explicado, tanto los indultos como la ley de amnistía tenían como objetivo normalizar la situación y recuperar la convivencia en Cataluña.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Sánchez en Onda Cero
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del 29 de noviembre, se encuentra respondiendo a las preguntas de Julia Otero en su primera entrevista tras el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.
En la entrevista, Sánchez ha asegurado que Feijóo "no va a llegar a la Moncloa". En este sentido ha apuntado que el resultado es "muy ajustado en contra de lo que dicen las encuestas".
"En esta ocasión no necesito solamente sumar con la izquierda. Probablemente, el PSOE es la única organización que puede hacer frente a dos formaciones políticamente a la derecha", ha aseverado.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Abascal advierte al PP de que van a tener que negociar "muy duramente"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido al PP de que van a tener que negociar "muy duramente" las propuestas de su formación si logran la mayoría parlamentaria tras las elecciones del 29N y ha puesto en duda la existencia de "colaboración" por parte de los 'populares'.
Durante una entrevista en 'Canal Sur', Abascal ha cuestionado que exista "mucha colaboración" tras ver al PP apelar al "voto útil". En este sentido, ha expresado que con "esos planteamientos (...) están dificultando la alternativa".
A su juicio, "lo único útil" desde 2023 ha sido el crecimiento de Vox frente a un PP que "ha perdido apoyos", defendiendo que las encuestas reflejan una mayoría alternativa gracias al impulso de su partido.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Junqueras apela al voto útil
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha apelado al voto útil para lograr tener dos diputados por la provincia de Girona, y ha llamado a los militantes republicanos a convencer a la gente de que ERC es imprescindible para defender a Catalunya: "Votar a Comuns no sirve de nada en las comarcas gerundenses porque sería tirar el voto", ha sostenido.
Así se ha pronunciado este viernes en un acto en Figueras (Girona), junto con la cabeza de lista de EH-Bildu al Senado, Idurre Bideguren; la cabeza de lista de ERC al Congreso por Girona, Teresa Jordà; la cabeza de lista al Senado por Girona, Etna Estrems; el secretario general de Comunistes y número 9 al Congreso por Barcelona, Héctor Sánchez, y el candidato a la alcaldía de Figueras, Xavier Amiel.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Sánchez alerta de la "amenaza" que supone Feijóo para la Ley de Eutanasia
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha defendido la Ley de Eutanasia y ha advertido de la "amenaza" que supondría un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP), quien ha adelantado que reformará esta norma.
En un mitin de campaña este viernes en Santiago de Compostela, Sánchez ha recibido un libro de manos de Ramona Maneiro, la pareja de Ramón Sampedro --símbolo de la lucha por el derecho a la muerte digna fallecido en 1998-- y ha asegurado que no van a permitir que Feijóo y Abascal deroguen esta ley.
Así, ha apelado al "ejemplo de Ramón" y la "amenaza" de Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, que demuestran "lo difícil que es conquistar derechos y lo fácil que es arrebatarlos", según ha señalado ante unos 10.000 asistentes al mitin, el más multitudinario de la campaña.
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