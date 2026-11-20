Jesús Owono, portero del Andorra, ha acudido este viernes al Nou Estadi de Encamp en la que es su primera aparición pública después de la trágica muerte de Jesús de Miguel el pasado 3 de noviembre, un día después de lo ocurrido en el partido entre el CD Tenerige y el FC Andorra en el Heliodoro Rodríguez López.

El guardameta de Guinea Ecuatorial, sancionado con 12 partidos de suspensión por el comité de competición por la dura entrada que ocasionó la muerte al delantero madrileño, ha sido visto en la grada del Nou Estadi de Encamp, donde se ha celebrado antes del partido un sentido y emotivo homenaje por Jesús de Miguel.

Owono presencia el encuentro, de la jornada 15, junto a los jugadores no convocados del equipo del Principado. Durante el minuto de silencio en memoria de De Miguel, se le vio de pie y rezando. Después, en el minuto 9, se paró el encuentro para homenajear al futbolista del Tenerife y todos los asistentes aplaudieron durante un minuto.