Carlos Alcaraz disputará su segunda final consecutiva en el torneo de Maestros después de remontar a Ben Shelton (3-6, 6-3 y 7-6 (1)) en una batalla de dos horas que terminó resolviéndose en el tie-break del tercer set. Un contundente 7-1 del murciano en la muerte súbita inclinó la balanza en un encuentro muy disputado. Es el segundo tenista español tras Rafa Nadal en disputar la final en dos ocasiones, y el primero que lo hace de forma consecutiva.

El pupilo de Samu López fue de menos a más, consiguió olvidarse de las molestias en su pierna izquierda y volvió a encontrarse con su mejor nivel. A diferencia que ante Cobolli, al que ganó a base de winners, Shelton le planteó un partido más táctico y físico.

Shelton golpeó primero

Shelton, verdugo de Carlitos en los cuartos del US Open, salió más despierto y golpeó primero endosando el break en el primer turno de saque del murciano. Esa rotura y un set perfecto al saque (80% de puntos ganados con primeros y segundos) fueron suficientes para llevarse la primera manga en apenas media hora de juego. También supuso el primer set que cedió el español en el torneo.

El español entró al partido algo frío, por las dudas físicas y porque se vio sorprendido por la agresividad de Ben, pero salió convencido para cambiar las tornas y pese a que ambos tenistas solventaron con facilidad sus primeros turnos de saque, fue el español el que aprovechó la primera bola de break (tuvo dos en el primero) para igualar la contienda en Turín.

Autoritario Alcaraz en el tie-break

La batalla se decidió en un tercer set que, además, fue el más igualado de todos y en el que Alcaraz se movió como pez en el agua, pero también Shelton. Ambos mostraron su mejor nivel en el momento de la verdad, pero solo podía sobrevivir uno. El partido llegó a la muerte súbita (6-6) y fue ahí donde el estadounidense comenzó a fallar, desde una derecha invertida cómoda hasta una volea sencilla en la red. La presión pudo con él, pero Carlitos siempre estuvo ahí. En un abrir y cerrar de ojos, y a diferencia de lo igualado que habían sido los 12 juegos previos, el de El Palmar se impuso con autoridad para meterse en su segunda final del torneo de Maestros (7-1).

El año pasado no pudo con Sinner, pero este año llega mejor -si las molestias le respetan- y solo Zverev o Medvedev pueden separarle de ser el tercer español de la historia en ser maestro.