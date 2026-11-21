La fiebre por el estreno de Grand Theft Auto VI (GTA VI) también ha llegado a la Policía Nacional, que ha aprovechado el lanzamiento del videojuego para publicar un vídeo en redes sociales en el que advierte de los peligros de trasladar a la vida real algunas de las acciones que aparecen en la popular saga.

"En la vida real no hay botón de reiniciar ni trucos para quitarte las estrellas de búsqueda", recuerda una agente en el vídeo, haciendo referencia al sistema de persecución policial que aparece en el videojuego.

La Policía advierte de las consecuencias de conducir como en GTA VI

El cuerpo policial pone el foco en algunas de las situaciones más habituales de la saga, como las persecuciones a gran velocidad, los robos de vehículos o las huidas de los agentes.

En concreto, advierte de que realizar adelantamientos peligrosos, circular a velocidades excesivas o protagonizar maniobras temerarias puede poner en peligro la vida de otras personas y terminar con una detención.

También recuerda que sustraer un vehículo constituye un delito, aunque posteriormente se devuelva, y que ignorar las indicaciones de los agentes durante una huida peligrosa puede acarrear consecuencias penales.

La campaña coincide con el estreno de GTA VI, desarrollado por Rockstar Games, que llegó este jueves a PlayStation 5 y Xbox Series X/S después de años de expectación.

Con un tono cercano y referencias al propio videojuego, la Policía Nacional ha querido trasladar un mensaje claro a los jugadores: "En GTA todo vale, pero la vida real no es un juego".