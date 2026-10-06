Jannik Sinner no regresará hasta 2027 por los problemas en su rodilla

El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, no regresará a las pistas hasta la próxima temporada, en 2027, por los problemas en su rodilla derecha, según anunció este martes el propio deportista en sus redes sociales.

El jugador de San Cándido jugó su último partido el pasado 12 de julio, fue la final de Wimbledon ante Alexander Zverev. Desde ese día, Sinner no ha vuelto a participar en ningún torneo de la ATP. No jugó en Montreal, Cincinnati, el US Open, Pekín, Shanghái...

De esta forma, Jannik Sinner perderá, con bastante probabilidad, el número 1 del mundo y será Alexander Zverev, ganador este año de dos grand slam (Roland Garros y US Open) el tenista que termine el 2026 en lo más alto del ranking de la ATP. El campeón de cinco grand slam defendía 3.550 puntos en la recta final de la temporada, como campeón del ATP500 de Beijing, del ATP500 Viena, del Rolex París Masters y de las Nitto ATP Finals.

"Hola a todos. Quería darles una pequeña actualización: los médicos y yo hemos decidido que necesito someterme a un tratamiento para mi rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí", señala Jannik Sinner en sus redes sociales.

"Los últimos dos años, especialmente las Finals de Turín, me dejaron sensaciones y emociones muy bonitas, así que este año va a ser muy diferente. Pero en este momento también necesito pensar en mi carrera a largo plazo. Por eso, haré todo lo posible para volver al cien por cien. Quiero agradecerles de antemano todo su apoyo y espero verles muy, muy pronto de nuevo en la pista", concluye el tenista italiano.

Adiós al número 1, las Nitto ATP Finals, la Copa Davis...

El anuncio de Jannik Sinner supone un duro contratiempo para el pupilo de Darren Cahill, que no podrá defender su corona de maestro en Turín, perderá el número 1 del mundo y se queda fuera de las finales de la Copa Davis.

En concreto, Sinner se perderá el Six Kings Slam de Riad, el ATP 500 de Viena, el Masters 1000 de París y las Nitto ATP Finals de Turín, además de la fase final de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia, Italia.

"Te esperamos pronto en el campo, Jan", publicó la Federación Italiana de Tenis (FITP), organizadora de los últimos torneos de la temporada (Finales ATP en Turín y Copa Davis en Bolonia).