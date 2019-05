Nueva 'rajada' de Kyrgios: "Verdasco es la persona más arrogante y Djokovic necesita ser querido"

Nick Kyrgios ha vuelto a protagonizar unas llamativas palabras que no dejarán indiferente a nadie. Esta vez, algunas 'perlas' contra compañeros de la talla de Djokovic o Nadal.

El mensaje más duro va para Verdasco: "Es la persona más arrogante de la historia, se cree Dios y tiene un revés muy normalito".

Y la cosa no queda ahí. El australia también lanza un 'dardo' a Djokovic: "Tiene una obsesión enfermiza con ser querido. Quiere gustar tanto que no puedo soportarlo. Djokovic puede ganar todos los Grand Slams que quiera que nunca será el mejor, le gané dos veces y no hice mucho esfuerzo".

Además, Kyrgios elogia a Rafa Nadal para después criticar su actitud: "Lo que ha hecho Rafa asusta, ha ganado 11 Roland Garros, y adaptó su juego para ganar en césped, pero se cabrea cuando le gano".

Por último, dijo que no quiere ser una "mala influencia" para Tsitsipas: "Tengo miedo de hablar con él, está muy concentrado y no quiero ser una mala influencia para él".

Te puede interesar:

Rafa Nadal carga contra Kyrgios: "Por algo está donde está, le falta respeto hacia el público, hacia el rival y hacia sí mismo"