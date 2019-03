Rafa Nadal carga contra Kyrgios: "Por algo está donde está, le falta respeto hacia el público, hacia el rival y hacia sí mismo"

El partido entre Kyrgios y Nadal no acabó en la pista, ambos tenían cosas que decirse después. Nadal, que en todo momento pone por delante que el australiano tiene "un talento descomunal", cree que "por algo está donde está", alegando que le ha "faltado continuidad".

"No creo que sea un mal chico, pero le falta un poco de respeto hacia el público, hacia el rival y hacia sí mismo. Dicho esto, hay que felicitarle, las cosas le han salido bien y le deseo lo mejor", explicó Nadal ante los medios.

La respuesta de Kyrgios no se hizo esperar, reconociendo que Nadal es "diferente", pero defendiendo su manera de ser: "No sabe nada de mí, así que no voy a escuchar lo que tenga que decir".

