Tenis

Novak Djokovic señala el tenista actual que más se parece a él: "Creo que es obvio..."

El tenista serbio se moja y desvela quién es el actual jugador que más se asemeja a él.

Novak Djokovic se lleva la mano a la oreja tras ganar un punto ante Zizou Bergs

Novak Djokovic se lleva la mano a la oreja tras ganar un punto ante Zizou BergsReuters

Novak Djokovic, ganador de 24 grand slam y 40 masters 1.000, se encuentra en Riadh para disputar el Six Kings Slam y este jueves se medirá a Jannik Sinner en la segunda semifinal. El año pasado ya estuvo presente en el torneo organizado en Arabia Saudí y que reparte el mayor bonus económico de la historia entre sus participantes y también jugó ante el tenista italiano en las semifinales, cayendo en tres sets ante el jugador de San Cándido.

El enfrentamiento se repite un año después y los precedentes no son halagüeños para el tenista serbio, que ha perdido los últimos seis partidos ante Sinner. La última victoria de Djokovic ante el italiano se remonta a la final de las Nitto ATP Finals de 2023, cuando el titán de Belgrado logro su séptimo título de Maestro. Muchos especialistas y analistas ven, de forma curiosa, semejanzas en el juego de Sinner y Djokovic: ambos son delgados, con un gran revés, golpeando cada bola con violencia y con una gran movilidad en la pista.

A este respecto le han preguntado al propio Djokovic para que aclarara el tenista actual que él cree se parece más a él.

"Sinner. Creo que es obvio. Pienso que los dos intentamos golpear la pelota con la mayor fuerza posible y sabemos movernos bien. Es delgado como yo y juega a la perfección estratégicamente hablando", reconoció Djokovic.

"Intenta ser un jugador versátil que aprovecha cada golpe del partido. Sí, creo que se parece a mí en mis mejores días", señala Novak Djokovic.

Lo cierto es que Jannik Sinner ha ido elevando su nivel y dándole la vuelta al enfrentamiento directo con Djokovic, quien comenzó imponiéndose al italiano en cuatro de sus cinco primeros cara a cara. Nole le ganó en Montecarlo 2021, en los 1/4 de Wimbledon 2022, en la semifinal de Wimbledon de 2023 y en la mencionada final de las Nitto ATP Finals de 2023. El del San Cándido logró su primer triunfo ante el serbio precisamente en el round robin de las Nitto ATP Finals 2023.

Los últimos seis duelos han sido para el italiano, superando a Djokokic en las semifinales de la Copa Davis 2023, las semifinales del Open de Australia 2024, la final de Shanghái 2024, la semifinal de Six Kings Slam 2024, la semifinal de Roland Garros 2025 y la semifinal de Wimbledon 2025.

