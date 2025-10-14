Lewandowski, nueva baja en el Barcelona de Flick: sufre una rotura muscular en el bíceps femoral

La plaga de lesiones que sufre el Barcelona no parece tener fin: Joan García, Ter Stegen, Gavi, Raphinha, Fermín, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres y... ¡Robert Lewandowski! El club azulgrana ha informado que el delantero polaco sufre una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

"El jugador Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión", informa el Barcelona.

Se trata del último contratiempo para Hansi Flick que, salvo recuperación milagrosa, no podrá contar con el delantero polaco en las próximas cuatro semanas, lo que implica que no estará en el Clásico del próximo 26 de octubre.

Lewandowski se sumará así a una lista de descartados en la que se encuentran los metas Joan García y Marc Andre ter Stegen, además de los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo. Hansi Flick podrá recuperar próximamente a Lamine Yamal y Fermín López, que podrían ser dados de alta para el próximo partido ante el Girona, a la espera de la evolución de Raphinha, otro de los jugadores lesionados.

