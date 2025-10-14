Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Barcelona FC

Lewandowski, nueva baja en el Barcelona de Flick: sufre una rotura muscular en el bíceps femoral

El delantero polaco estará un mes de baja y se pierde el Clásico ante el Real Madrid.

Lewandowski, en el partido ante el Sevilla en el Pizju&aacute;n

Lewandowski, en el partido ante el Sevilla en el PizjuánGetty Images

Publicidad

La plaga de lesiones que sufre el Barcelona no parece tener fin: Joan García, Ter Stegen, Gavi, Raphinha, Fermín, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres y... ¡Robert Lewandowski! El club azulgrana ha informado que el delantero polaco sufre una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

"El jugador Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión", informa el Barcelona.

Se trata del último contratiempo para Hansi Flick que, salvo recuperación milagrosa, no podrá contar con el delantero polaco en las próximas cuatro semanas, lo que implica que no estará en el Clásico del próximo 26 de octubre.

Lewandowski se sumará así a una lista de descartados en la que se encuentran los metas Joan García y Marc Andre ter Stegen, además de los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo. Hansi Flick podrá recuperar próximamente a Lamine Yamal y Fermín López, que podrían ser dados de alta para el próximo partido ante el Girona, a la espera de la evolución de Raphinha, otro de los jugadores lesionados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja 4 muertos y 12 heridos en Misisipi

Publicidad

Deportes

Lewandowski, en el partido ante el Sevilla en el Pizjuán

Lewandowski, nueva baja en el Barcelona de Flick: sufre una rotura muscular en el bíceps femoral

Novak Djokovic y Rafa Nadal se saludan tras su partido en el Six Kings Slam

Novak Djokovic, sobre Nadal: "Nunca hemos sido amigos. Entre rivales, es imposible"

Jannik Sinner siendo atendido por los fisios en la 3º ronda del Masters de Shanghái

Paolo Bertolucci: "Sinner es un poco frágil, no tiene la consistencia física de Alcaraz o Djokovic"

Novak Djokovic y Jannik Sinner se saludan tras la semifinal en Wimbledon
Six Kings Slam

La razón por la que Novak Djokovic es cabeza de serie en el Six Kings Slam por delante de Jannik Sinner

Luis de la Fuente, en rueda de prensa
Selección española de fútbol

Luis de la Fuente: "Aquí no se hacen regalos, no se saca una selección de compromiso"

Zinedine Zidane habla sobre Lamine Yamal
Fútbol

Zidane, rendido a Lamine Yamal: "Me emociona, nunca había visto algo así en mi vida..."

La leyenda madridista no tiene reparo en elogiar a la perla azulgrana: "Lamine es al que hay que ver...".

Ambulancia Castilla y León
Ciclismo

Muere un corredor mientras participaba en una prueba ciclista en Burgos

El hombre perdió la vida tras caer desplomado en plena carrera.

Cartel del Six Kings Slam 2025

El gran reto de Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam: ¡aspira al mayor premio económico de la historia!

Kike García y el canterano del Espanyol

Kike García, el héroe del Espanyol que salvó la vida a un joven de su cantera

Una imagen del culturista Varinder Singh Ghuman en su cuenta de Instagram

Muere a los 42 años el culturista Varinder Singh Ghuman tras un ataque al corazón

Publicidad