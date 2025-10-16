Así funciona Magnetic Tape, el revolucionario vendaje que utilizó Carlos Alcaraz en Tokio

El pasado 25 de septiembre Carlos Alcaraz daba un gran susto al doblarse de forma aparatosa su tobillo izquierdo en su debut en el ATP500 ante Sebastián Báez. Durante varios minutos se temió que el ganador de seis grand slam pudiera seguir en la pista, pero gracias a un vendaje el español pudo continuar y ganar el partido. No solo eso, con su tobillo ya vendado durante toda la semana, fue capaz de ganar el torneo nipón.

"Tengo al mejor fisio del mundo", llegó a decir Alcaraz, refiriéndose a Juanjo Moreno. El fisio español vendó el maltrecho tobillo del tenista con el Magnetic Tape, una venda elástica adhesiva que incorpora partículas con propiedades magnéticas y que están pensadas para disminuir el dolor, incrementar la fuerza y mejora la movilidad de forma casi inmediata.

"Cuando pasó, no me encontré bien en absoluto. No podía hacer nada en los primeros cinco minutos. Así que estaba preocupado, porque no tenía confianza para continuar. Pero el fisio vino y me puso unos vendajes que fueron muy buenos y me hicieron no sentir nada, lo que para mí fue muy bueno. Podía andar y cogí mucha confianza en poder seguir, después de haber pensado que no podría hacerlo", admitió Alcaraz tras el partido ante Báez.

Antena 3 Deportes ha probado el revolucionario vendaje que ayuda, como explican en su página web, a modular el dolor, el sistema nervioso autónomo y vascularización, logrando un incremento de la fuerza y una activación neuromuscular.

"Tenía la herramienta, sabía cómo utilizara y que era efectiva para Carlos y la utilizó", señala Francisco Selva a Antena 3 Deportes.

"Las partículas magnéticas de la venda trabajan sobre la epidermis", indica Francisco Selva, creador de Magnetic Tape.

Este vendaje, diseñado por el fisioterapeuta Francisco Selva, no solo agarra y comprime como una venda tradicional, sino que busca disminuir el dolor y aumentar la fuerza. El Magnetic Tape puede producir una elongación longitudinal del 50-60%. A la vista del rendimiento de Alcaraz en Tokio, parece que funciona.

"Una cicatriz está generando ese input al cerebro de que ahí hay un problema. Si mides ese reflejo central es como ganamos esos grados de movilidad", explica Francisco Selva.

Carlos Alcaraz regresa este jueves a las pistas tras levantar el titulo en Tokio y lo hace, de forma curiosa, ante su rival en la final: Taylor Fritz. El murciano se mide al jugador estadounidense en la primera semifinal del Six Kings Slam.

