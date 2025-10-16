Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Koldo García, pillado entrando en el despacho de su abogada antes de declarar en el Supremo: "Hombre precavido vale por dos"

El exasesor portaba una mochila y ha asegurado que seguirá lo que le mande su equipo jurídico.

Irene Rodríguez
Publicado:

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos ha sido pillado por un equipo de Antena 3 Noticias entrado hace escasos minutos al despacho de su abogada tan solo unas horas antes de su citación en el Tribunal Supremo por su implicación en el 'caso Koldo'. A las 10:00 horas está programado que el exasesor se persone ante el juez Leopoldo Puente.

Con mochila al hombro, le hemos preguntado si declarará ante el magistrado, o, por el contrario, hará lo mismo que Ábalos y se acogerá a su derecho a no hacerlo. El exasesor ha reconocido que va a seguir las recomendaciones de su departamento jurídico: "Voy a hacer lo que me manden".

La espera en las puertas del edificio de su abogada se le ha hecho larga a Koldo, quién, ante las preguntas de los periodistas que esperaban fuera del inmueble, ha lanzado un mensaje: "Vamos a calmarnos todos". Del mismo modo, ha aseverado que "la justicia tendrá que hacer lo que tiene que hacer", mandando un dardo a los medios de comunicación porque cree "que ya tienen que cumplir otro papel". Por ello pide dejar trabajar al departamento jurídico.

Sin embargo, ante la pregunta del reportero de Antena3 "¿Teme acabar hoy en prisión? ¿Trae la mochila por algo?", el exasesor ha dejado una respuesta que podría ser clave para lo que pueda acontecer tras su declaración en el Supremo: "Hombre precavido vale por dos".

No obstante, no iban a desaprovechar la oportunidad de preguntar directamente a Koldo sobre el asunto de las chistorras, soles, lechugas y folios, palabras en clave para referirse al dinero, reveladas en el último informe de la UCO. Además será uno de los temas que tendrá que explicar ante Puente. Aunque parece que para el exasesor no supone ningún problema porque para él "se puede justificar todo en la vida".

¿Se acogerá a su derecho de no declarar?

El miércoles fue el turno del exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. A las 10:00 horas, el exministro se presentó ante el juez en el Supremo para declarar como investigado de una trama que comenzó por la compra de unas mascarillas durante la pandemia y ha terminado siendo una de las mayores casos de corrupción en la política española.

