Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela contra el régimen de Maduro

Donald Trump habría autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro del territorio de Venezuela con el objetivo de derrocar a su presidente, Nicolás Maduro.

Tras atacar a varias embarcaciones en las que el propio Trump aseguraba que viajaban narcotraficantes en el Caribe, ahora el presidente norteamericano reconoce estar estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

"Sin duda ahora estamos mirando hacia la tierra porque tenemos el mar muy bien bajo control", ha dicho Donald Trump durante su comparecencia en una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Despacho Oval.

Trump no lo confirma, pero la Casa Blanca anuncia "operaciones en tierra"

De esta forma, y de confirmarse la información adelantada por 'The New York Times' el mandatario norteamericano volvería a intensificar la presión contra el régimen de Maduro dando un nuevo paso que podría suponer la realización de misiones de la CIA dentro del territorio venezolano, así como en el propio Mar Caribe.

Por ahora, la Casa Blanca anuncia "operaciones en tierra" venezolanda contra el narcotráfico, pero el propio Donald Trump no ha confirmado si ha dado permiso a los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para operar en Venezuela y derrocar al régimen de Maduro.