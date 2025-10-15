Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Polémica tenis

Rafa Nadal, de nuevo criticado por Nick Kyrgios: "Nadie le decía nada... no nos caemos bien"

El australiano apoya las 'críticas' de Medvedev y carga contra Nadal y su ritual de servicio: "¿Es que Nadal puede hacer lo que quiera?".

Rafa Nadal, tras tumbar a Nick Kyrgios

Rafa Nadal, tras tumbar a Nick Kyrgios

Es ahora, con Rafa Nadal retirado desde noviembre del año pasado, cuando algunos jugadores y extenistas del circuito están criticando al balear y la presunta permisividad que tuvo con su rutina de saques. Hace unos días fue Medvedev el que se acordó, y no para bien, de Rafa en pleno partido en Shanghái; y en las últimas horas... el sospechoso habitual, Nick Kyrgios.

"A veces alargaba minuto y medio sus saques y nadie le decía nada... '¿Es que Nadal puede hacer lo que quiera?'"

Kyrgios, sobre Nadal

El australiano, prácticamente retirado y parece que satisfecho tras llegar a la final de Wimbledon 2022 (su gran hito como profesional), refrendó las palabras del ruso y 'cargó' contra el ganador de 14 Roland Garros en un podcast: "Hay un cronómetro que mide el tiempo para sacar entre puntos, que es de 25 segundos. Nadal era conocido por alargar ese tiempo. A veces tardaba minuto y medio en empezar los puntos y nadie le decía nada. Pero tú superas los 26 segundos y ya te cantan: 'violación del código, pérdida de saque' y yo respondía: '¿Es que Nadal puede hacer lo que quiera?'", dijo el aussie.

"No nos caemos muy bien, somos muy diferentes"

Kyrgios tuvo con el español sus más y sus menos en pista y fuera de ella, la personalidad de Rafa nunca le gustó a Nick, y la de Nick tampoco a Rafa. Tenistas y personas opuestas, algo que se ha encargado de confirmar el de Canberra en múltiples ocasiones: "Es el mejor de todos los tiempos. No nos caemos bien, somos muy diferentes, pero le respeto", sentenció el jugador de 30 años, que tiene un balance negativo contra el manacorí de tres victorias y seis derrotas.

"He estado toda mi vida esperando 55 segundos a Rafa y nunca le amonestaron"

Daniil Medvedev

Precisamente hace unos días, Daniil Medvedev fue el que 'sacó' a pasear en pleno partido ante Learner Tien la crítica sobre Rafa y sus pérdidas de tiempo en los saques: "Veo que te importa poco el hecho que he estado toda mi vida esperando a Rafa 55 segundos y ahora me amonestas a la primera. He jugado cinco veces contra Nadal, siempre le tuve que esperar y nunca le amonestaron", dijo el ruso, que a su vez tiene peor balance que el australiano con Rafa: una victoria y cinco derrotas.

