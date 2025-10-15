Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vinicius Jr, procesado en Brasil por su fiesta de cumpleaños

El extremo madridista podría ser condenado a una multa o penas de cárcel de entren 15 días y tres meses.

Vinicius Jr durante el partido ante Corea del Sur

Vinicius Jr durante el partido ante Corea del SurEFE

Malas noticias para Vinicius Jr. Este miércoles la Justicia brasileña ha procesado al delantero del Real Madrid por supuesta "perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos" durante su última fiesta de cumpleaños en Río de Janeiro.

Procesado por "perturbar la tranquilidad ajena"

La denuncia, tramitada en el juzgado encargado de analizar la comisión de delitos menores, se apoya en las quejas de un vecino de la zona en la que el brasileño organizó su macrofiesta por los 25 años. Esta tuvo lugar entre el 19 de julio y la madrugada del 21 de ese mes y, tal y como se detalle en la denuncia, el vecino se quejó de que la música y las personas allí presentes causaron mucho ruido rompiendo así el sosiego de la vecindad.

La Policía les llamó la atención pero después hicieron caso omiso

Es más, el demandante aseguró que llegó a contactar con la Policía Militar, la cual se presentó en la finca avisando a Vinicius y al resto de asistentes, que obedecieron y bajaron el volumen de la música. No obstante, una vez se marcharon los agentes, el vecino denunció que "el sonido volvió a alcanzar un volumen extremadamente alto".

¿A qué podría enfrentare Vinicius?

Todo apunta a que el próximo 6 de noviembre se realizará una audiencia preliminar sobre el caso, y el delito menor al que podría ser condenado Vinicius está castigada en el país con una pena de entre 15 días y 3 meses de cárcel, o el pago de una multa, lo más probable en el caso del brasileño.

Vini, por su parte, viene de marcar y anotar en el amistoso (5-0) ante Corea del Sur y de perder después ante Japón tras ser sustituido por Ancelotti en la segunda parte y cuando Brasil todavía dominaba por 1-2. Con el Real Madrid suma esta temporada cinco goles y cuatro asistencias en Liga.

