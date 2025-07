Jannik Sinner despide a Djokovic y se cita con Alcaraz en la final de Wimbledon

Novak Djokovic se quedó en las puertas de la que hubiera sido su undécima final en Wimbledon, Jannik Sinner le cerró las puertas con autoridad (6-3, 6-3 y 6-4) y habrá oportunidad para la revancha para el italiano tras la antológica final de Roland Garros. El número 1 del mundo despachó al siete veces campeón de Wimbledon en tres mangas y jugará su primera final en el All England Club, donde le espera el campeón de las dos últimas ediciones (2023 y 2024).

El serbio, aparentemente tocado físicamente y con la movilidad muy reducida, nada pudo hacer ante un Sinner que se vuelve a citar con Alcaraz, como ya pasó en Roma y París, las dos últimas finales entre ambos. El cara a cara es favorable al murciano (8-4), quien se ha impuesto en los últimos cinco duelos ante el número 1 del mundo. Por su parte, Djokovic se despide del sueño de su octavos Wimbledon y su 25º grand slam.

Tercera final para Sinner desde su regreso

El tenista de San Cándido ha alcanzado la final en dos (Roma y Roland Garros) de los tres torneos que ha disputado desde su regreso tras la sanción de tres meses: solo falló en Halle, donde cedió ante Bublik Bublik en la segunda ronda de Halle. Carlos Alcaraz se impuso al número 1 del mundo en las finales de Roma y Roland Garros. Habrá que ver qué ocurre en la final de este domingo en Wimbledon.

Sinner ha perdido sus cinco últimos duelos ante Alcaraz y su último triunfo data de Pekín 2023. Aunque en Wimbledon, el italiano le ganó en su último choque, en el ya lejano 2022, cuando le ganó en octavos de final en cuatro sets.

Este domingo, o Sinner o Alcaraz añadirán un nuevo grand slam a su cuenta. Alcaraz va a por su tercer Wimbledon y su sexto grand slam; Sinner a por su primer título en el All England Club y su cuarto major.

"Es un honor jugar con Carlos. Tratamos de llevarnos al límite"

El italiano afirmó que "nunca" se podría haber imaginado estar en una final de Wimbledon.

"Es increíble. No me lo creo, es un torneo que siempre veía en la televisión cuando era pequeño. Nunca me imaginé que podría estar en una final. Hemos puesto mucho trabajo esto. Hoy han llegado mi padre y mi hermano, lo que lo hace más especial", admitió el italiano.

"Hoy sacado muy bien, me he movido mucho mejor. Hemos podido ver que Novak estaba lesionado. He tratado de estar tranquilo y jugar el mejor tenis posible. Estoy muy contento con mi partido", afirmó Sinner.

"Es un honor jugar con Carlos. Tratamos de llevarnos al límite, es uno de los jugadores en los que me fijo, me gusta verle jugar. Es un talento increíble. Espero que sea un gran partido como el último, quizás mejor, aunque no sé si es posible", admitió el de San Cándido.

