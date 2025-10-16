Hamás entrega los cuerpos de otros dos herenes y asegura no encontrar más

Hamás continúa con el goteo de la entrega de rehenes a Israel. La noche del miércoles, a las 22:00, la milicia ha hecho entrega de dos cuerpos más de rehenes capturados el 7 de octubre de 2023. La Cruz Roja ya ha retirado los cadáveres de la ciudad de Gaza y los ha trasportado hasta Israel. La entrega de estos dos cuerpos se suman a los otros 8 que ya han sido entregados desde el lunes de esta semana.

Hamás ha confirmado que estos son los dos últimos cuerpos que va a entregar. Asegura que no ha podido encontrar al resto de rehenes que pertenecen aún entre los escombros. Para poder acceder a ellos necesita maquinaria y equipos. Mientras el gobierno de Netanyahu acusa a Hamás de no estar haciendo “todo lo que puede”.

"Los restos no están relacionados con ningún rehén"

Ya en el Instituto Nacional de Medicina Forense tratan de identificar los cadáveres. De los 10 cuerpos entregados, uno de ellos no correspondería con un rehén secuestrado en Gaza, así lo ha confirmado Chen Kugel, director del Instituto Forense de Israel: "Los restos del cuarto cautivo, que llegó ayer desde la Franja de Gaza, no están relacionados con ninguno de los cautivos fallecidos".

En el Instituto Nacional de Medicina Forense además de identificar la identidad de los cuerpos, "se realizaron pruebas para determinar la causa de la muerte y brindar a las familias información completa sobre los últimos momentos de sus seres queridos. Los hallazgos finales de los restos aún están en curso", asegura Chen Kugel.

Funerales en Israel

Los cuerpos que sí han podido regresar a Israel ya están siendo enterrados. Los soldados israelíes portan los ataúdes envueltos en la bandera nacional. Las familias que sí han podido recuperar a sus seres queridos lloran su muerte en los funerales, "Descansa, querido mío, descansa después de dos años de viaje por mundos desconocidos. Te amo. Mi amado hijo, descansa en paz", son las palabras de Michel Illouz, padre del rehén Guy Illouz cuyo cuerpo ya ha sido devuelto a Israel.

Washington

Las tensiones en la zona siguen siendo altas entre el ejército de Israel y los militantes de Hamás. Desde Washington, asesores del Gobierno de Donald Trump, han confirmado que han iniciado las negociaciones para crear una fuerza internacional que trabaje en Gaza. El fin sería conseguir la seguridad en la Franja.

Estados Unidos estaría negociando ya para contribuir a esta fuerza de estabilización con Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Catar y Azerbaiyán, según ha informado un asesor.

Israel ha declarado que la siguiente fase de la tregua exige la desmilitarización de la zona y desarme de Hamás.

