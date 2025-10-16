Cinco detenidos y cuatro heridos en la protesta contra Israel frente al Roig Arena

La decisión de jugar el Valencia Basket - Hapoel Tel Aviva puerta cerrada no impidió que unas 1.000 personas se congregaran en las puertas del Roig Arena para protestar contra Israel y a favor de Palestina. Los manifestantes reivindicaron el "boicot" a Israel al que acusaron de ser "un Estado genocida". "¿Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel?" y "Gaza sangrando y Europa observando", fueron algunos de los cánticos que entonaron los manifestantes. Durante la protesta se produjo una carga de los antidisturbios cuando se trató de romper el cordón policial.

Estos pequeños incidentes y momentos de tensión se saldaron con la detención de cinco personas y una manifestante y tres agentes heridos leves, según fuentes cercanas al dispositivo policial.

Otro de los momentos de tensión se produjo cuando una parte de los concentrados trato de cortar el tráfico en la Avenida Antonio Ferradis, lo que llevó a la Policía a una carga para retirar a los concentrados que se habían sentado en uno de los carriles. Esa acción acabó con una activista con una brecha en la cabeza, que fue trasladada en una ambulancia a un centro hospitalario.

Después, los intentos de un grupo de manifestantes de avanzar del lugar en el que estaban concentrados desembocaron en un intercambio de empujones con los agentes, que realizaron las primeras dos detenciones. En ese momento se produjeron varias cargas para dispersar a los concentrados, con salvas al aire por parte de los policías y el encendido de algunos petardos por parte de los manifestantes. Se produjeron entonces nuevas salvas, carreras y cargas que afectaron también a la terraza de una cafetería cercana.

Las cinco detenciones, como informó la Policía, fueron a una mujer y cuatro varones de entre 23 y 38 años por atentado a un agente de la autoridad y desordenes públicos. Desde la Policía Nacional aseguraron que las detenciones estuvieron motivadas por el lanzamiento de bengalas, sillas, mesas y otros objetos contundentes. Además, la Policía señaló que el tráfico se cortó tras arrojar contenedores y bolsas de basura a la calzada.

Las cargas disolvieron la concentración pocos minutos antes de empezar el encuentro. El Hapoel entró al recinto sobre las 18 horas, algo antes del horario habitual, y lo hizo por un carril que la Policía cerró y cambió de sentido para esa entrada.

Victoria del Hapoel Tel Aviv ante el Valencia Basket

En lo puramente deportivo, el Hapoel Tel Aviv se impuso (93-100) al Valencia Basket guiado por Micic y Chris Jones.

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, denunció que el club y sus aficionados fueron perjudicados por tener que jugar ante el Hapoel Tel Aviv a puerta cerrada pero aclaró no querer usar el vacío de las gradas como excusa por su mal inicio.

"Es lo que hay, hemos salido perjudicados como club y nuestros aficionados en una situación que no podíamos hacer nada. El club ha intentado hasta el último momento encontrar una solución para nuestros aficionados. No fue posible pero a partir de aquí no quiero usarlo como excusa", explicó Pedro Martínez.

"Creo que empezar así podría pasar en otra situación, no voy a usarlo como excusa. Nos hubiera gustado con público pero no voy a decir que hemos empezado mal por estar sin nuestro público, hay cosas que no se pueden demostrar", apuntó el técnico de Valencia Basket.

