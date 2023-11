Djokovic enmudece Turín aplastando a Sinner y se convierte en el tenista con más títulos en las ATP Finals

Con una doble falta se terminó la imbatibilidad y el sueño de Jannik Sinner en Turín. El ídolo local cayó en dos sets (3-6 y 3-6) ante un Novak Djokovic sublime, inabordable, y devorador insaciable de récords. El serbio suma su séptima corona en las Finals y deshace el empate que mantenía con el 'Maestro' Roger Federer (6).

Sinner 'dejó vivo' a Djokovic hace 3 días

¿Se acordará Sinner ahora de la que lío hace un par de días? ¿Le recorrerá la cabeza el hecho de que pudo 'eliminar' a Djokovic si hubiera perdido ante Rune? No lo sabemos, y criticar o poner en duda que un jugador salga a ganar un partido no es ni mucho menos el espíritu de un buen deportista, pero el italiano, que pudo mirar a largo plazo ante Rune (jugó estando clasificado) luchó, se desgastó y terminó ganando en tres sets al danés 'metiendo' así a Djokovic en semifinales después de que este se dejara un set vital ante Hurkazc.

Y así le ha dado las gracias el serbio, que no tuvo el más mínimo pudor en hacer sangre hoy. Parece mentira que Jannik no supiera que Nole no tropieza dos veces en la misma piedra, cayó en la Round Robin pero cuando el título está en juego la historia es otra. Hoy, por la vía rápida, otra lección, como a Carlos ayer. 6-3 y 6-4... y a coger unas merecidas vacaciones.

Otro partido sobresaliente para ser el 'Maestro' definitivo

Una exhibición de cabo a rabo: 13 aces, 91% de puntos ganados con primero, 100% en bolas de break salvadas, 20 winners y 5 errores no forzados. Y lo que es más increíble de todo, tan solo se ha dejado 11 juegos en total en semis y final (5 ante Alcaraz y 6 hoy). Ni un mísero tiebreak ha tenido que jugar el de Belgrado. Sin duda, una de las fases finales más cómodas que se le recuerdan.

El público italiano, volcado con su jugador, ni inmutó al número 1 del mundo, y eso que lo intentaron con gritos entre primer y segundo saque, incluso celebraban las dobles faltas o los primeros a la red. No sabían con quién estaban jugando. Mono de faena y a campeonar, Djokovic no les mandó ni callar, el amplio resultado no le sacó esa vena 'vengativa' que se le quedó guardada en la reciente derrota ante Jannik. Hoy se vengó con creces.

Las conquistas de Nole en 2023

Ahora sí, el año 2023 llega a su fin y lo hace como empezó, con Novak levantando un trofeo: "Es uno de los mejores años de mi carrera", ha dicho tras terminar la final. No es para menos, la lista de récords y trofeos sigue creciendo. Estas son las conquistas de Nole en la temporada que termina con 36 años a su espalda.

Adelaida (ATP 250).

Open de Australia (Grand Slam).

Roland Garros (Grand Slam).

Cincinnati (Masters 1.000).

US Open (Grand Slam).

París (Masters 1.000).

ATP Finals.

Nº1 de 2023.

55 victorias y 6 derrotas.

No duden en que volverá igual o más fuerte en Australia, ahí esperamos ver la esperadísima vuelta de uno de los más grandes de la historia: Rafael Nadal Parera.