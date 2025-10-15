Carlos Alcaraz rompe su 'silencio': "¿Jugar el Six Kings Slam? Entiendo las críticas..."

Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, ha salido al paso de aquellos que critican su presencia, y la de otros tenistas como Sinner y compañía, en el Six Kings Slams, el torneo de exhibición que junta a seis de los mejores jugadores del planeta en Riad (Arabia Saudí) y que comienza este mismo miércoles.

"Entiendo las críticas pero las exhibiciones no son exigentes mentalmente"

El murciano ha hablado sobre los detractores un día antes de su debut (ante Zverev o Fritz): "Obviamente entiendo las críticas, pero a veces la gente no entiende nuestras opiniones. Cuando veo que mucha gente se queja de cómo defendemos las exhibiciones no les entiendo porque no es realmente exigente mentalmente en comparación con los torneos largos de dos semanas o dos semanas y media. Eso es realmente duro", explicó el ganador de dos Grand Slams este año.

"Aquí sólo nos divertimos uno o dos días jugando al tenis"

Centró sus declaraciones en la poca "exigencia" de estos torneos, y detalló el cansancio que supone competir en torneos largos: "Jugar exhibiciones es diferente a hacerlo en torneos oficiales. Allí tienes 15 o 16 días seguidos en los que tienes que tener una concentración alta y exigente físicamente. Aquí sólo nos divertimos uno o dos días jugando al tenis, y eso es genial. Por eso elegimos a veces las exhibiciones", mencionó Carlitos, que, como todos los participantes, se llevarán una enorme cantidad de dinero solo por participar (1'5 millones).

"¿El tobillo? Las dudas están ahí cuando me muevo en la pista"

Por otra parte, el pupilo de Ferrero reconoció que no se encuentra al 100% físicamente tras las dolencias en el tobillo que sufrió en Tokio: "No me siento, diría, al 100%, las dudas están ahí cuando me muevo en la pista, pero creo que ha mejorado mucho y voy a competir y rendir bien en el Six Kings Slam".

Alcaraz participará por segundo año consecutivo en el Six Kings Slam, torneo en el que llegó a la final la edición pasada y en la que este año ya está clasificado a semifinales -al igual que Djokovic- y donde se medirá a Fritz o Zverev.

