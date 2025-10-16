Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional, el nuevo abogado de José Luis Ábalos

El lunes, el exministro José Luis Ábalos, debido a "diferencias irreconducibles" rechazó al que era su abogadoJosé Aníbal Álvarez y solicito que el Tribunal Supremo le designara uno de oficio para el día de su declaración en el Alto Tribunal. Sin embargo, este rechazó su renuncia al considerarlo un "fraude de ley", manteniendo la comparecencia del miércoles donde se acogió a su derecho a no declarar.

Un día después de su citación en el Supremo, se ha anunciado el nuevo abogado de Ábalos. Se trata de Carlos Bautista, doctor en Derecho, profesor universitario y exfiscal de la Audiencia Nacional. El exministro de Transportes ha elegido a un letrado que se ha incorporado hace poco al bufete Chabaneix Abogados.

"La decisión de José Luis Ábalos de confiar su defensa a este despacho refuerza la posición de Chabaneix Abogados como una firma de referencia en el ámbito penal, reconocida por su profesionalidad, solvencia técnica y compromiso con la defensa de los derechos fundamentales", explica la nota de prensa remitida desde el bufete a EFE.

Con más de 18 años de experiencia en defensa penal, tanto a nivel nacional como internacional, especializado en casos de alta complejidad y derecho penal económico, así como en extradiciones, Bautista defenderá a Ábalos de los presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación por el que está investigado por el Alto Tribunal.

Participó en el juicio del 11-M

Destinado en 2006 a la Audiencia Nacional, participó en casos muy destacados como 'Faisán' o en el juicio de los atentados del 11 de marzo de 2011 en Madrid. No obstante, ha intervenido en causas como el 'caso Gestoras Áskatasuna' o 'Residentes', o en 'el caso Mundo Mágico' donde había varias personas "condenadas por estafa piramidal de multipropiedad".

Además en el comunicado resaltan haber estado "adscrito a la Fiscalía antidrogas y de blanqueo de capitales, así como de antiterrorismo, entre otras", así como "experto en materia de extradiciones y órdenes europeas de detención y entrega".

