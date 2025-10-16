Taylor Fritz y la diferencia con Alcaraz: "Este año en la Laver Cup y en la final de Tokio, siento que me he acercado mucho más"

Taylor Fritz se reencontrará este jueves con Carlos Alcaraz en las semifinales del Six Kings Slam será su cuarto duelo del año tras las semifinales de Wimbledon, la Laver Cup y la final de Tokio. En San Francisco, el estadounidense logró vencer por primera vez al murciano tras tres derrotas consecutivas, una victoria que le ha generado confianza al jugador californiano. En una entrevista con Tennis 365, Fritz considera que ha logrado recudir la diferencia con el actual número 1 del mundo y que ahora tiene un esquema claro de lo que debe hacer para ganar de nuevo a Alcaraz.

"Definitivamente ayuda (conseguir la victoria contra Alcaraz). Jugué un gran partido y me da un esquema claro, supongo, de lo que tengo que hacer y lo que puedo hacer para que funcione", reconoció Fritz a Tennis 365.

"Sinner y Alcaraz son dos jugadores increíbles. Me motivan a seguir mejorando y a convertirme en un mejor jugador para intentar competir con ellos", explicó el número 4 del mundo.

Taylor Fritz, que este miércoles superó a Alexander Zverev (6-3 y 6-4) en los cuartos del Six Kings Slam, analiza su paso adelante esta temporada.

"Cuando jugué contra Carlos en la Laver Cup el año pasado, jugó súper bien y sentí que no podía hacer nada. Sentí que tenía ninguna posibilidad. Este año, en la Laver Cup y en la final de Tokio, sentí que el nivel estaba mucho más cerca y siento que me he acercado mucho más", explica Taylor Fritz.

"Siento que el Grand Slam puede llegar en cualquier momento"

"Si miras hacia atrás a donde estaba a mitad de la temporada cuando terminamos en las canchas de tierra batida, para estar donde estoy ahora, lo habría firmado. Estaba teniendo un año difícil. No estaba jugando a mi mejor nivel, a veces me lesionaba. La segunda mitad del año fue genial", afirma el tenista californiano a Tennis 365.

Por último, Taylor Fritz no duda es señalar que su nivel de tenis es el necesario para lograr levantar un grand slam la próxima temporada.

"Siento que el Grand Slam puede llegar en cualquier momento. Se trata solo de que las cosas se alineen durante esas dos semanas. El nivel está ahí para mí cuando juego mi mejor tenis. Solo necesita encajar ese nivel durante dos semanas", concluye Taylor Fritz.

