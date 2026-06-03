Nuevo récord Guinness de Toni Bou: ¡53 bidones saltados con una sola rueda!

Toni Bou, 39 veces campeón del mundo de trial, ha logrado su tercer récord Guinness este miércoles en su localidad natal de Piera, saltando sobre la rueda trasera de su moto de bidón en bidón hasta hacerlo en 53 ocasiones. Para llevar a cabo este récord, se colocaron un total de 48 bidones de gasolina, soldados entre sí con barras de hierro, en la plaza de la localidad barcelonesa que le vio nacer el 17 de octubre de 1986.

La comisaria francesa de los récord Guinness, Anouk de Timary, estuvo presente en Piera para validar el nuevo récord de Toni Bou, quien admitió que el récord fue algo más exigente a nivel físico de lo que esperaba.

"Tenía un poco más de nervios de los que esperaba porque quería conseguirlo aquí, en Piera, mi pueblo. Estoy súper contento de haber hecho este récord con Repsol y en un lugar tan especial para mí. Ha sido un día increíble", explicó Toni Bou.

"Había bastante desnivel y ha sido un poco más difícil de lo que esperaba, aunque también más emocionante. Además, tenía más nervios porque con solo unos pocos intentos cualquier fallo te deja sin margen. Por suerte ha salido bien y ha sido muy divertido hacerlo con toda la gente de Piera, con mis amigos y mi familia. Es un día súper especial", apuntó el piloto catalán.

"Los bidones flexaban bastante y había que ir bastante más rápido de lo que me hubiera gustado"

Ya en su primer intento, Toni Bou logró enlazar, saltando sobre la rueda trasera de su Montesa Cota 4RT, un total de 52 bidones, aunque gozó otros tres intentos más, en el segundo de ellos falló, al saltar sobre 40 bidones, pero en el tercer intento ha superado en un bidón el récord previamente establecido, para dejarlo en 53 bidones.

"La rotonda tiene bastante desnivel y ha sido un poco más difícil", ha explicado Toni Bou tras lograr el récord, aunque destaca que ha sido "más emocionante" de lo que podía imaginar y que perdió los nervios "porque con tres intentos cualquier error te deja la cuerda flotando".

Toni Bou, animado por numerosos vecinos de su localidad, ha explicado que había sido "divertido, un día súper especial". En cuanto al reto, la leyenda del trial ha detallado que "ha costado más de lo que esperábamos porque los bidones flexaban bastante y había que ir bastante más rápido de lo que me hubiera gustado".

"Creo que si hubiera podido ir más lento habría sido más fácil, habría podido hacer un par de vueltas, pero ya lo vimos ayer mientras entrenábamos que era totalmente imposible, porque con la parte que quedaba libre entre la separación de los bidones y que los bidones flexaban un poco, hacía que me descontrolara mucho", ha señalado Toni Bou.

Tercer récord Guinness para Toni Bou

"Todo esto ha implicado", ha continuado Toni Bou que "al ser un ritmo tan rápido entraba muy físico, porque eran 48 bidones y eso lo ha hecho bastante más físico de lo que esperaba".

"No quería fallar y viniendo de ayer, que hice como 20 o 30 intentos y me salió dos o tres veces, tenía un poco de nervios, confiaba en que hoy estaría un poquito mejor y así ha sido, pero esto es muy diferente a una carrera", ha reconocido el campeón del mundo de X-Trial y trial al aire libre.

Con este nuevo registro, Bou añade un tercer récord Guinness a un palmarés incomparable. El piloto de Repsol Honda ya había establecido en 2014 el récord de salto vertical con rampa en moto de trial al alcanzar los 3,24 metros en el Trial Indoor de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), una marca que mejoró en 2017 hasta los 3,28 metros. Ese mismo año también fijó el récord de altura en parado con un salto de 2,05 metros.

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