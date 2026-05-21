Luis de la Fuente: "Puede haber algún jugador que no haya venido con nosotros hasta ahora"

Luis de la Fuente sigue perfilando la convocatoria definitiva de España para el Mundial de 2026 que anunciará el próximo lunes y esta semana ha dejado varias pistas importantes sobre sus planes de cara a la cita de este verano.

El seleccionador confirmó en el pódcast El Camino de Mario que solo convocará a tres guardametas: "Tres porteros. Me encantaría llevar a los cinco o seis que han estado con nosotros y que son tan maravillosos porteros, pero creo que los tres porteros que vayan a venir son excepcionales".

El técnico riojano también explicó que la lista definitiva ya está prácticamente decidida, aunque sigue pendiente de posibles problemas físicos: "Estamos muy ilusionados, impacientes, con ganas de que llegue el momento. Llevamos ya muchísimo, muchos meses, trabajando en el Mundial. No en la lista, que ya está decidida, pero es verdad que hasta última hora hay que estar muy pendiente de las lesiones, etc".

Posible sorpresa

Además, dejó abierta la puerta a alguna sorpresa: "Es posible que pueda haber algún jugador que no haya venido con nosotros hasta ahora".

Sobre la gestión de la convocatoria, aclaró que la idea principal no cambiará: "La idea que tenemos es convocar a 26 jugadores y luego ver si necesitamos algún jugador para que venga a ayudarnos. Porque hay que tener en cuenta que puede haber jugadores que están jugando la final de Champions".

"Pudiera darse la circunstancia de que hubiera jugadores que vengan de un perfil determinado para ayudarnos y luego ya pues... pero la lista de 26 va a ser la lista de 26".

"Nuestra fortaleza es nuestra unión"

De la Fuente volvió a destacar el ambiente que existe dentro del vestuario de la selección: "Nuestra fortaleza es nuestra unión, el sentimiento de equipo. En la Eurocopa nosotros acuñamos ese término de 'familia' de una manera natural. Pasábamos mucho tiempo juntos y un día se me ocurrió decir que parecíamos más una familia, que estaba más tiempo que en mi casa juntos. Se quedó un poco el término de 'familia', 'familia', 'familia' y lo decían los jugadores de manera natural".

"Nadie habló nada y ellos lo fueron diciendo, saliendo en diferentes declaraciones de manera natural. Esa es nuestra fortaleza; el grupo, el equipo. Obviamente, con una base de que son muy buenos, que son los mejores jugadores del mundo".

Pese al éxito reciente, el seleccionador considera que España debe seguir evolucionando: "Necesitamos ser mejores porque, si no, mañana el rival también va a crecer".

También dejó claro qué comportamientos no tolera: "La falta de compañerismo, la falta de solidaridad y la falta de generosidad".

Defensa del futbolista español

El técnico aprovechó para reivindicar el talento nacional y lamentar que algunos jugadores hayan tenido que triunfar fuera para ser reconocidos: "Es tremendo que haya futbolistas que, después de estar en la selección, ahora parece que le estamos dando el valor que tienen. Me da a veces un poco rabia que futbolistas como Fabián, como Martín Zubimendi, como Mikel Merino, como otros que se han tenido que ir a jugar fuera o como otros futbolistas no están en la Liga española".

"Es que eran futbolistas que cuando había que invertir por ellos en precios asequibles, no se pagó; y se pagaron cantidades más desorbitadas por otros jugadores que no son la mitad de buenos que son estos, o por ellos mismos".

"Creo que el futbolista español es el mejor del mundo por muchos conceptos; por capacidad táctica, técnica, ya en el físico estamos igual que en otros tiempos en otros países. Y la interpretación del juego. Entienden claramente las diferentes opciones de juego que puede darse en diferentes partidos, diferentes fases del juego. Entienden esa interpretación, en eso es único el futbolista español".

Carvajal y Gavi

De la Fuente sacó a la palestra el nombre de arvajal: "Dani es un hombre muy querido por todos nosotros y por mí especialmente porque ha sido un gran capitán. Ha sido un comportamiento profesional, humano, un ejemplo. Y ahora no está teniendo un buen momento. Ojalá tuviera minutos, pudiera jugar, pudiera demostrar todo el potencial que tiene y que seguro que va a seguir demostrando".

"Pero insisto, ojalá se recupere, ojalá vuelva a jugar y ojalá esté en disposición, pero ahora realmente es difícil que pueda estar en condiciones de poder competir en un Mundial".

Por último, elogió el momento de Gavi y dejó caer que le va a convocar: "No es porque le hayamos regalado nada, se lo ha ganado él y se lo ha ganado después de dos lesiones gravísimas, de superación, de esfuerzo, de mucho trabajo".

"Ahora está en un momento muy bueno, muy importante para él, con mucha confianza y energía; vamos, que tiene energía para dar y tomar. Su lesión, la primera, nos hizo valorar que, cuando no está, es un jugador que se le echa en falta".

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