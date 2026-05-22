Música
Bad Bunny ya está en España y promete sorpresas en sus 12 conciertos
El artista de Puerto Rico dará 12 conciertos en España. Dos en Barcelona, el primero hoy, y diez en Madrid. La expectación es máxima en nuestro país.
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Serán noches históricas. Bad Bunny trae a nuestro país un espectáculo único, con una duración de entre dos horas y media y casi tres horas, de los más largos e intensos de la carrera del de Puerto Rico, y con un amplio repertorio, entre 25 y 30 temas, en el que repasará sus grandes éxitos con un concepto visual único.
El artista latino lleva menos de 48 horas en Barcelona y en la ciudad, plagada de fans, ya se nota la euforia por el inicio de su gira. Actuará 12 noches en España, este viernes y sábado, en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, y el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio en Madrid, en el Riyadh Air Metropolitano.
Sobre el escenario no faltarán ‘Los Sobrinos’, la banda que acompaña a Bad Bunny en cada uno de sus conciertos y se caracteriza por sus ritmos de salsa o el jazz latino.
Si ya no tienen entradas, es demasiado tarde para acudir a uno de sus conciertos, las entradas, que salieron a la venta, hace un año, se vendieron en unos pocos minutos. En total, más de 600.000 entradas vendidas solo en nuestro país, una cifra inédita hasta ahora.
Las sorpresas del primer concierto
Fuentes cercanas al artista aseguran que prácticamente toda la platilla del primer equipo del FC Barcelona serán los inquilinos de la famosa y deseada “casita” de Bay Bunny. Una zona vip reservada solo para sus asistentes más relevantes y que se instalará en mitad del escenario. Un espacio diseñado como la que ya revolucionó su última actuación en la Super Bowl.
También sobrevuela la posibilidad de que Bad Bunny protagonice un reencuentro con Rosalía, es la gran incógnita de la noche, para interpretar sobre el escenario su éxito ‘La noche de anoche’.
Se rumorea también que podría reunirse con el Papa, dado que la estancia del puertorriqueño en nuestro país coincide con la visita de León XIV a España.
Posible setlist del concierto
LA MuDANZA
Callaíta (Salsa version)
PIToRRO DE COCO
WELTiTA
TURiSTA
BAILE INoLVIDABLE
NUEVAYoL
VeLDÁ
Tití me preguntó
Neverita
Si veo a tu mamá
VOY A LLeVARTE PA PR
Me porto bonito
No me conoce (versión de Jhayco)
Bichiyal
Yo perreo sola
Efecto
Safaera
Diles (versión de Bad Bunny, Ñengo Flow, Ozuna, Arcángel & Farruko)
MONACO
A tu merced
CAFé CON RON
Ojitos lindos
La canción (versión de J Balvin & Bad Bunny)
KLOuFRENS
BOKeTE
Ahora me llama
DÁKITI (versión de Bad Bunny & Jhay Cortez)
El apagón
DtMF
EoO
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