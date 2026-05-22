De no poder caminar a triunfar en Omán: la historia de superación de Josu González

Josu Gonzálezde Heredia vive uno de los momentos más especiales de su carrera profesional en Omán. Al frente del Sobac, uno de los equipos más modestos del campeonato, ha conseguido situar al club en los primeros puestos de la clasificación, desafiando todos los pronósticos y convirtiéndose en una de las historias más sorprendentes del fútbol omaní. "Aquí es adaptarte o morir", explica el entrenador vitoriano en exclusiva para Antena 3 Deportes.

Acostumbrado a reinventarse, el técnico asegura que la clave está en la capacidad de adaptación. Una filosofía que ha marcado toda su vida y especialmente su carrera. Y es que detrás de este éxito hay una historia de superación personal. Hace años, un grave accidente de moto cambió su vida por completo. El impacto le dejó tres años sin poder caminar, una etapa muy dura que ahora recuerda como el momento que le enseñó a mirar siempre hacia adelante. "Todo el sufrimiento de ahora tendrá un porqué el día de mañana", asegura el técnico, convencido de que aquellas dificultades le hicieron más fuerte.

Después de recuperarse, Josu comenzó una carrera internacional que le ha llevado por países como Armenia, Chipre, Egipto y ahora Omán. Un recorrido que le ha permitido conocer diferentes culturas y formas de entender el fútbol, pero también aprender a vivir lejos de España.

Vida tranquila pese a la tensión en el Golfo

Aunque la cercanía del conflicto entre Irán y Estados Unidos/Israel pueda generar preocupación desde fuera, Josu transmite absoluta tranquilidad sobre su día a día en Omán. El entrenador insiste en que la vida allí transcurre con total normalidad. "Entreno, compito, voy a la playa… vida normal. Lo mismo que haría en España. Ninguna diferencia", explica. Además, destaca el carácter pacífico de la población omaní y el deseo de estabilidad que existe en la región.

"Aquí son muy pacíficos. Cuando hay movidas en el Golfo, lo que quieren es estabilidad para todo el mundo", afirma Josu.

Pese a que el conflicto se desarrolla a pocos kilómetros de distancia, el técnico asegura que no existe sensación de inseguridad: "Sabemos lo que pasa cerca de aquí, pero no hay sensación de intranquilidad". Con optimismo, serenidad y una enorme capacidad de adaptación, Josu González de Heredia sigue escribiendo su historia lejos de España, demostrando que, a veces, hay que confiar en las segundas oportunidades.

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