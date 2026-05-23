Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Andalucía
España
Madrid
Barcelona

MANIFESTACIÓN

Miles de personas exigen en Madrid la dimisión de Sánchez y reclaman cárcel para Zapatero al grito de "queremos votar"

Dirigentes y cargos del PP y Vox asisten este sábado en Madrid a la manifestación convocada por Sociedad Civil Española para exigir la dimisión "inmediata" del presidente del Gobierno.

El presidente de Vox, Santiago Abascal (c), y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino (4d), durante una manifestación para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Dirigentes de PP y Vox respaldan en Madrid la manifestación para exigir la dimisión de Pedro Sánchez | Europa Press

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

Unas 80.000 personas se manifestaron este sábado por las calles de Madrid para pedir la dimisión inmediata del presidente del Gobierno al grito de "Pedro Sánchez, hijo de puta" y "A prisión", al tiempo que también exigieron elecciones con el cántico "Queremos votar" y que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero vaya "Al talego" tras haber sido imputado esta misma semana por la Audiencia Nacional.

Los convocantes animaron a los asistentes a acudir con pancartas y símbolos identificativos propios, en una marcha que han buscado presentar como una convocatoria de carácter civil

Por parte de Vox, han asistido el portavoz nacional y líder del partido en Madrid, José Antonio Fúster, así como portavoces nacionales sectoriales, portavoces y diputados del Congreso. También han confirmado su presencia Atenea, el 'think tank' presidido por Iván Espinosa de los Monteros; el expolítico y fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, y la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM).

A la protesta también ha acudido el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha pedido "prisión provisional" para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra. Abascal ha reclamado además que Pedro Sánchez y los ministros que formaban parte del Consejo de Ministros cuando se aprobó el rescate de la aerolínea declaren “como testigos” ante el juez.

En declaraciones a los medios, el líder de Vox ha afirmado que la "expulsión de Pedro Sánchez del poder" constituye una "prioridad nacional" y ha sostenido que la situación judicial que afecta al entorno socialista obliga, a su juicio, a intensificar la presión política y social contra el Gobierno.

Abascal ha señalado que, aunque respeta la presunción de inocencia de Zapatero, considera que las causas que afectan a distintos cargos y personas vinculadas al PSOE y al entorno del jefe del Ejecutivo son "demasiadas presunciones de inocencia" para seguir confiando en el Ejecutivo de coalición. También ha acusado a Sánchez de intentar retrasar la convocatoria de elecciones generales y ha defendido que, en este momento, lo necesario es “apoyar a la sociedad civil” en sus movilizaciones.

El PP también ha estado representado en la marcha. Entre los dirigentes populares presentes figura la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, además de otros cargos de la formación. No han asistido, en cambio, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el secretario general, Miguel Tellado, que este sábado se encuentran en Baleares con motivo del congreso del PP balear, en el que está previsto que Marga Prohens sea reelegida presidenta.

Fuentes de la dirección nacional del PP habían confirmado que el partido acudiría a la protesta sin banderas propias para no "patrimonializar" la convocatoria. El PP madrileño, liderado por Isabel Díaz Ayuso, también ha respaldado la marcha con una delegación del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y miembros de la dirección regional.

Otras manifestaciones

En 2023 tuvieron lugar varias manifestaciones y concentraciones, especialmente en Madrid, pero también en otros lugares de España, en contra de Sánchez y su Gobierno "de la mentira". Una de las más multitudinarias fue la que tuvo lugar en octubre en la Plaza de Colón, en defensa de la unidad de España.

No solo las organizaciones civiles convocaron marchas contra el presidente del Ejecutivo, el PP también organizó varias concentraciones en su contra. La última tuvo lugar en noviembre del año pasado en el Templo de Debod de Madrid, desde donde el líder de los populares señaló que "el sanchismo está en la cárcel y debe salir del Gobierno".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Unos 40 mil residentes evacuados ante el riesgo de una explosión de un tanque de químicos tóxicos

Imagen del tanque con químicos tóxicos

Publicidad

España

El objetivo - Temporada 12 - Zapatero

Última hora de la imputación de Zapatero en directo: La Policía accede a la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero

Feijóo respaldará este sábado a Prohens en su reelección como presidenta del PP de Baleares

Feijóo asegura que el PSOE está "políticamente agotado" y carga contra Sánchez por apoyar a Zapatero

Imagen del tanque con químicos tóxicos

Unos 40 mil residentes evacuados ante el riesgo de una explosión de un tanque de químicos tóxicos

El presidente de Vox, Santiago Abascal (c), y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino (4d), durante una manifestación para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
MANIFESTACIÓN

Miles de personas exigen en Madrid la dimisión de Sánchez y reclaman cárcel para Zapatero al grito de "queremos votar"

Zapatero en un acto
Imputación Zapatero

La cuenta que tenían en común Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros en cinco años

El PP carga contra Zapatero pero descarta por ahora una moción de censura
CARMEN FÚNEZ

El PP carga contra Zapatero pero descarta por ahora una moción de censura

Carmen Fúnez califica de "gravísimas" las investigaciones al expresidente y anuncia nuevas acciones en el Senado y ante la UE.

Colas tras el inicio del plazo para la regularización de migrantes
Inmigración

El Supremo rechaza paralizar de forma cautelar la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno

El alto tribunal desestima las medidas cautelares solicitadas por Madrid y Vox mientras el proceso supera ya las 549.000 solicitudes.

El objetivo - Temporada 12 - Zapatero

La UDEF sitúa a Zapatero como autorizado en las cuentas de la empresa de sus hijas

Imagen de archivo de José Luis Rodríguez Zapatero

Julio Martínez, Manuel Aarón Fajardo y Cristóbal Cano: los nombres clave de la supuesta trama del caso Plus Ultra

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz urge a Zapatero a "dar explicaciones de "manera rápida" y reta al PP a presentar una moción de censura

Publicidad