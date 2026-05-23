Miles de personas exigen en Madrid la dimisión de Sánchez y reclaman cárcel para Zapatero al grito de "queremos votar"

Unas 80.000 personas se manifestaron este sábado por las calles de Madrid para pedir la dimisión inmediata del presidente del Gobierno al grito de "Pedro Sánchez, hijo de puta" y "A prisión", al tiempo que también exigieron elecciones con el cántico "Queremos votar" y que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero vaya "Al talego" tras haber sido imputado esta misma semana por la Audiencia Nacional.

Los convocantes animaron a los asistentes a acudir con pancartas y símbolos identificativos propios, en una marcha que han buscado presentar como una convocatoria de carácter civil

Por parte de Vox, han asistido el portavoz nacional y líder del partido en Madrid, José Antonio Fúster, así como portavoces nacionales sectoriales, portavoces y diputados del Congreso. También han confirmado su presencia Atenea, el 'think tank' presidido por Iván Espinosa de los Monteros; el expolítico y fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, y la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM).

A la protesta también ha acudido el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha pedido "prisión provisional" para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra. Abascal ha reclamado además que Pedro Sánchez y los ministros que formaban parte del Consejo de Ministros cuando se aprobó el rescate de la aerolínea declaren “como testigos” ante el juez.

En declaraciones a los medios, el líder de Vox ha afirmado que la "expulsión de Pedro Sánchez del poder" constituye una "prioridad nacional" y ha sostenido que la situación judicial que afecta al entorno socialista obliga, a su juicio, a intensificar la presión política y social contra el Gobierno.

Abascal ha señalado que, aunque respeta la presunción de inocencia de Zapatero, considera que las causas que afectan a distintos cargos y personas vinculadas al PSOE y al entorno del jefe del Ejecutivo son "demasiadas presunciones de inocencia" para seguir confiando en el Ejecutivo de coalición. También ha acusado a Sánchez de intentar retrasar la convocatoria de elecciones generales y ha defendido que, en este momento, lo necesario es “apoyar a la sociedad civil” en sus movilizaciones.

El PP también ha estado representado en la marcha. Entre los dirigentes populares presentes figura la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, además de otros cargos de la formación. No han asistido, en cambio, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el secretario general, Miguel Tellado, que este sábado se encuentran en Baleares con motivo del congreso del PP balear, en el que está previsto que Marga Prohens sea reelegida presidenta.

Fuentes de la dirección nacional del PP habían confirmado que el partido acudiría a la protesta sin banderas propias para no "patrimonializar" la convocatoria. El PP madrileño, liderado por Isabel Díaz Ayuso, también ha respaldado la marcha con una delegación del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y miembros de la dirección regional.

Otras manifestaciones

En 2023 tuvieron lugar varias manifestaciones y concentraciones, especialmente en Madrid, pero también en otros lugares de España, en contra de Sánchez y su Gobierno "de la mentira". Una de las más multitudinarias fue la que tuvo lugar en octubre en la Plaza de Colón, en defensa de la unidad de España.

No solo las organizaciones civiles convocaron marchas contra el presidente del Ejecutivo, el PP también organizó varias concentraciones en su contra. La última tuvo lugar en noviembre del año pasado en el Templo de Debod de Madrid, desde donde el líder de los populares señaló que "el sanchismo está en la cárcel y debe salir del Gobierno".

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