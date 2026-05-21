El PP prepara una "ofensiva total" en el Senado contra Zapatero y no descarta volver a citarle junto a sus hijas o a Sánchez

El Partido Popular elevará la presión política sobre José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado tras su imputación en el caso Plus Ultra. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, anunció este jueves una "ofensiva total" en la comisión de investigación sobre la SEPI con nuevas comparecencias dirigidas a esclarecer la presunta trama vinculada al rescate público de la aerolínea.

Los populares utilizarán su mayoría en el Senado para ampliar la lista de personas citadas y centrarán parte de la estrategia en el entorno más cercano del expresidente socialista. Entre los nuevos nombres incluidos figura María Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, a la que el PP atribuye supuestas gestiones relacionadas con la creación de una sociedad en Dubái y contactos con organismos públicos.

"Anunciamos una ofensiva total en la Comisión de Investigación SEPI para seguir destapando todo aquello que el Gobierno de España y Sánchez quieren esconder", aseguró Alicia García durante una comparecencia ante los medios en el Senado.

Nuevos nombres bajo el foco del PP

La nueva batería de comparecientes también incluye a Cristóbal Cano, al que el PP sitúa como "gestor" del empresario Julio Martínez Martínez, investigado en el caso Plus Ultra y considerado una de las piezas clave de la presunta trama económica. Los populares sostienen que Cano habría actuado como intermediario dentro de la estructura financiera investigada.

Además, el PP citará al exministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Alicia García aseguró que deberá explicar "quién le dio la orden de reunirse con Zapatero" y aclarar cuestiones relacionadas con la deuda de Plus Ultra.

Otro de los nombres incorporados es el de Manuel Aarón Fajardo, al que los populares describen como "lugar teniente" de Zapatero en Venezuela. Según el PP, tendrá que aclarar los contactos mantenidos con la aerolínea y las supuestas gestiones desarrolladas dentro de la investigación.

El PP no descarta volver a citar a Zapatero

La portavoz popular dejó abierta la posibilidad de ampliar todavía más las comparecencias en las próximas semanas. El PP estudia incluso volver a llamar al propio Zapatero tras su declaración judicial prevista para el próximo 2 de junio. "Estamos siguiendo también lo que dijo aquí Zapatero, las contradicciones, las mentiras, que las hay", afirmó Alicia García, que confirmó que el partido analiza “cada coma” del auto judicial y las declaraciones realizadas por el expresidente durante su paso por la Cámara Alta.

Los populares tampoco descartan citar a las hijas del expresidente a raíz de las informaciones conocidas sobre supuestos pagos vinculados a trabajos de maquetación de informes relacionados con la trama investigada. "No descartamos absolutamente nada", señaló García.

El PP mantiene además la presión sobre Pedro Sánchez y reclama que comparezca públicamente para dar explicaciones sobre la imputación del expresidente socialista.

"El presidente del Gobierno debe dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. Es de suficiente gravedad política e institucional como para hacerlo", defendió la portavoz popular, que llegó a asegurar que "en cualquier democracia sana" el Gobierno habría dimitido o convocado elecciones ante una situación similar.

Mientras avanza la investigación judicial, el PP prepara ahora una estrategia conjunta entre las comisiones del caso Koldo y la SEPI para seguir incrementando la presión parlamentaria sobre el Gobierno y el entorno de Zapatero.

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