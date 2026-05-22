Las lágrimas de Cristiano Ronaldo al ganar su primer título en Arabia: ¿qué quiso decir con sus polémicos gestos con el trofeo?

Al cuarto año fue la vencida. Con 41 años y en su cuarta temporada en el Al Nassr, Cristiano Ronaldo por fin levantó un título oficial en Arabia Saudí, concretamente la liga tras golear al Damac por 4-1 con un doblete del delantero luso.

Cristiano rompe a llorar tras ganar su primer título en Arabia

CR7 rompió a llorar en el banquillos tras ser sustituido en el 87' y cambio las lágrimas de pena y rabia de hace apenas cinco días -perdió la final de la Champions League asiática ante el Osaka- por las de emoción y pura felicidad. El equipo dirigido por Jorge Jesús terminó llevándose el trofeo doméstico por apenas dos puntos de diferencia respecto al Al-Hilal.

¿Qué quiso decir con los gestos?

Al Al Nassr le valía con ganar el partido o con que el Al-Hilal pinchara ante el Al Fayha, pero finalmente ambos cosecharon la victoria y el título, por fin, se lo llevó un Cristiano Ronaldo que llevaba varios años tocándolo con la yema de los dedos. En la celebración, Cristiano montó su propio show de gestos que por supuesto no ha pasado desapercibido.

28 goles en Liga

Además, el luso de 41 años ha vuelto a tener una participación y una influencia directa en los buenos resultados de su equipo, habiendo terminado la Liga saudí con 28 goles y dos asistencias, a solo tantos de Quiñones, el que ha sido el máximo goleador de la competición.

Título número 37 y... 974 goles

En total, el de Madeira ha anotado 124 goles en Arabia Saudí antes de cosechar el que ha sido su primer trofeo en el país. Además, ha roto así una sequía de cinco años sin títulos a nivel de clubes, concretamente desde 2021, cuando ganó la Coppa Italia con la Juventus. Ha sido la décima liga del Al Nassr y el 37º título en la carrera de Cristiano, el 34 a nivel de clubes. Por si fuera poco, sumó dos tantos más y ya va por 974. Llegará prácticamente seguro a los 1.000, si sumamos los del Mundial -si se dan- sumados a un más que seguro año adicional. Eso sí, la guinda a una de las mejores carreras en la historia del fútbol sería conquistar la primera estrella mundialista para un Portugal que en esta edición parte entre las tres grandes favoritas.

Sexto mundial para Cristiano

Por otra parte, hace unos días, se confirmó que Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial de fútbol tras ser incluido este pasado martes en la lista de convocados de Roberto Martínez. Será la sexta Copa del Mundo para el delantero de Al-Nassr FC de 41 años, que ya ha disputado las citas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

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